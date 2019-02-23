İkizler Memo Can bu akşam neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. İkizler Memo Can dizisinin yeni bölümü yayıncı kuruluş olan Kanal D'nin 23 Şubat Cumartesi günkü yayın akışında ulunmuyor. İşte İkizler Memo Can 15. yeni bölümüne dair detaylar

İKİZLER MEMO CAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

İkizler Memo - Can dizisinin 15. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı özel yayın saat 21.00 itibari ile Kanal D ekranlarında olacak.

İKİZLER MEMO CAN 14. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Memo ve Can yine rahat durmuyor ve bu defa hedeflerine Altan ile Matmazel'i alıyor! Malikanede işler bir anda karışıyor!

Mahalleli çocuklar bekçi Hamdi’nin görev başında uyurken fotoğraflarını çekip Memo’ya gönderirler. Amaç şantajdır.

Sibel, İbrahim’i kullanıp Alkanlar malikanesine tekrar girmeyi planlar. Malikhanenin bahçesine bağlanan koyun ortalığı bir anda karıştıracaktır. Melek topladığı kağıtların içinde bir koli kitap bulur. Bu kitaplar Melek’e yeni bir yol açacaktır.

Öte yandan Osman, Yaren’i oyunculuk sevdasından vazgeçirmeye çalışmak için elinden geleni yapar. Yaren’in setine gider ve ortalığı karıştırır. Sete oyuncu olarak girip Yaren’in rol arkadaşına dayak atar.

Yaren kariyeri ve Osman arasında kalır. Vereceği karar herkesi şaşırtacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞI - 23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ

07:00 İKİZLER MEMO - CAN - TEKRAR

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ YENİ BÖLÜM

13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI - YENİ BÖLÜM

14:00 SET EXTRA

14:15 K9: KAYIP ALTIN EFSANESİ

16:00 ARKA SOKAKLAR - TEKRAR

18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU

19:45 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 - TEKRAR

21:00 CUMHURBAŞKANI İLE ÖZEL - CANLI

00:15 DRONE SAVAŞLARI

01:45 DRONE SAVAŞLARI

03:00 MÜZİK ARASI

04:15 ARDA'NIN MUTFAĞI - TEKRAR

05:00 KAVAK YELLERİ - TEKRAR