İkizler Memo Can bu akşam neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. İkizler Memo Can dizisinin yeni bölümü yayıncı kuruluş olan Kanal D'nin 23 Şubat Cumartesi günkü yayın akışında ulunmuyor. İşte İkizler Memo Can 15. yeni bölümüne dair detaylar
İKİZLER MEMO CAN BU AKŞAM NEDEN YOK?
İkizler Memo - Can dizisinin 15. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı özel yayın saat 21.00 itibari ile Kanal D ekranlarında olacak.
İKİZLER MEMO CAN 14. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Memo ve Can yine rahat durmuyor ve bu defa hedeflerine Altan ile Matmazel'i alıyor! Malikanede işler bir anda karışıyor!
Mahalleli çocuklar bekçi Hamdi’nin görev başında uyurken fotoğraflarını çekip Memo’ya gönderirler. Amaç şantajdır.
Sibel, İbrahim’i kullanıp Alkanlar malikanesine tekrar girmeyi planlar. Malikhanenin bahçesine bağlanan koyun ortalığı bir anda karıştıracaktır. Melek topladığı kağıtların içinde bir koli kitap bulur. Bu kitaplar Melek’e yeni bir yol açacaktır.
Öte yandan Osman, Yaren’i oyunculuk sevdasından vazgeçirmeye çalışmak için elinden geleni yapar. Yaren’in setine gider ve ortalığı karıştırır. Sete oyuncu olarak girip Yaren’in rol arkadaşına dayak atar.
Yaren kariyeri ve Osman arasında kalır. Vereceği karar herkesi şaşırtacaktır.
KANAL D YAYIN AKIŞI - 23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ
07:00 İKİZLER MEMO - CAN - TEKRAR
09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ YENİ BÖLÜM
13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI - YENİ BÖLÜM
14:00 SET EXTRA
14:15 K9: KAYIP ALTIN EFSANESİ
16:00 ARKA SOKAKLAR - TEKRAR
18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU
19:45 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 - TEKRAR
21:00 CUMHURBAŞKANI İLE ÖZEL - CANLI
00:15 DRONE SAVAŞLARI
01:45 DRONE SAVAŞLARI
03:00 MÜZİK ARASI
04:15 ARDA'NIN MUTFAĞI - TEKRAR
05:00 KAVAK YELLERİ - TEKRAR
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