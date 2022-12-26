İkizlerin suçladığı klinikte inceleme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Danimarkalı ikizlerin suçladığı Zeytinburnu'ndaki klinikte inceleme!
ABONE OL

İkizlerin suçladığı klinikte inceleme!

Danimarkalı ikizler Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen'in suçladığı İstanbul Zeytinburnu'ndaki klinikte, il sağlık müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Klinik sahibi iddiaları kabul etmedi

Son dakika haberler: Danimarkalı ikizlerin suçladığı Zeytinburnu'ndaki klinikte inceleme!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Danimarka'nın Kopenhag kentinde yaşayan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, ucuz maliyetli diş tedavisi için İstanbul'un yolunu tuttu.

AĞIZLARINDA İLTİHAP OLUŞTU İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı. Ancak iki kadın, iddialara göre, ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı.

DİŞ ETLERİ ÇEKİLDİ DİŞLERİ EKSİLDİ

Daha sonra başka bir kliniğe gelen ikizler yine iddialarına göre burada da bekledikleri tedaviyi olamadı. Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi. Şikayette bulunan ikizler, "10 günlüğüne geldik, 2 aydır buradayız" dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİĞİ İNCELEDİ

İkizlerin şikayeti üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki kliniğe gelerek incelemelerde bulundu.

KLİNİK SAHİBİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Klinik sahibi olduğu belirten Ömer Türkmen ise iddiaları kabul etmedi. İkizleri Suriyeli danışmanların getirdiğini belirten Türkmen, "Bu firma bize tıbbi malzemeler getiren bir firma. Bizim bunlarla da bir sözleşmemiz yok. Bize tıbbi malzemeler getiriyorlar. Bize bu hastayı getirdiler. Buradan çıkan mutlu hastaları gördükleri için. Getirdikleri bu ikinci hastaydı. Müşteriye karşın biz onlarla ticaret yapıyoruz. Onlarla iletişime geçtikleri için burasının onlara ait gibi düşünüyorlar. Personelimiz bir hafta önce başladı fazla bilmiyorlar. Ben de İstanbul dışındaydım. Burada olsaydım gerekli açıklamayı doğru bir şekilde yapardım" dedi.

İkizleri tedavi ettiğini öne süren Diş hekimi İlknur Çavdar ise, "Hastanın buraya geldiğinde referans olan kişiler Suriyeli. Anladığım kadarıyla ödemeyle alakalı bir anlaşmazlık olmuş ama bizim elimizde hastanın çıkarken mutlu halleri var. Biz tedavi edip bu şekilde yolladık o yüzden biz tarafımıza yapılan suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi.

"HOLLYWOOD SMILE İŞLEMİ YAPILDI"

Çavdar, "Ben problemin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Hastalara da 'Hollywood Smile' dediğimiz işlem yapıldı" şeklinde konuştu. İl sağlık müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin sonuçlarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte TIR çarptı!
GÜNDEM Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte TIR ...
İSTANBUL KAR açıklaması geldi: İşte kritik derece! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 31 Aralık yılbaşı hava durumu
GÜNDEM İstanbul'da kar yağışı açıklaması
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi, 6 asker yaralandı - Son dakika haberi
GÜNDEM Zırhlı araç devrilince 6 asker yaralandı
İstanbul'un göbeğinde eğlence mekanına Uzi'li saldırı! - Günün Haberleri
GÜNDEM İstanbul'un göbeğinde eğlence mekanına Uzi'li ...
Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması
GÜNDEM Vali Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele açıklaması
Büyük Menderes'te çöp ve fabrika atığı tehdidi! - Son dakika haberi
GÜNDEM Büyük Menderes'te çöp ve fabrika atığı tehdidi!
Son dakika haberler: "Uykusunda öldü" denilen İclal'i babası boğmuş! - Diyarbakır haberleri
GÜNDEM "Uykusunda öldü" denilen İclal'i babası boğmuş!
Son dakika haberler | Hasta yakını erkek hemşireyi darp edip burnunu kırmıştı... Sıcak gelişme!
GÜNDEM Erkek hemşireyi feci biçimde darp etmişti! Sıcak ...
Kahreden görüntü: Salda Gölü kararıyor! - Güncel Haberler
GÜNDEM Salda kararıyor!
İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ'den son dakika açıklama: 26 Aralık 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İstanbullular dikkat! İSKİ su kesintileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.