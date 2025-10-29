İklim finansmanına ihtiyaç 310 milyar doları aşıyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) her yıl iklim müzakerelerinden önce hazırladığı Uyum Açığı raporu yayımlandı.

UNEP raporda, 10-21 Kasım'da Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesinde iklim finansmanı açığına dikkat çekti.

Rapora göre, küresel sıcaklıkların artması ve iklim değişikliğinin etkilerinin şiddetlenmesiyle, gelişmekte olan ülkelerin bu değişikliklere uyum için ihtiyaç duyduğu finansman açığı yaşamları, geçim kaynaklarını ve ekonomileri riske atıyor.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası kamu finansmanı 2023'te 26 milyar dolar oldu. Bu tutar, önceki yılki 28 milyar doların altında gerçekleşti.

Ancak, iklim değişikliğine uyum ve finansmanında ilerleme kaydedilmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerin iklim uyumu için 2035 itibarıyla yıllık 310-365 milyar dolar arasında finansmana ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

Böylece, söz konusu ülkelerin iklim uyumu için finansman ihtiyacı bu ülkelere sağlanan mevcut uluslararası finansmanın 12-14 katına karşılık geliyor.