İklim krizi turistlerin tatil rotasını değiştirebilir Turizm kuruluşları ve uzmanların tahminine göre, Güney Avrupa'da artan sıcaklıklar turist alışkanlıklarında kalıcı bir değişime yol açabilir.

Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) verileri, Haziran'dan Kasım'a kadar Akdeniz bölgesine seyahat etmeyi planlayanların sayısı, kavurucu sıcaklıklar ve orman yangınlarının etkisiyle geçen yıla göre şimdiden %10 düştü.

Verilere göre Çekya, Danimarka, İrlanda ve Bulgaristan gibi destinasyonlar bu arada ilgide bir artış gördü.

Avrupa Seyahat Komisyonu Başkanı Miguel Sanz, "Gelecekteki öngörülemeyen hava koşullarının, gezginlerin Avrupa'daki tercihleri ​​üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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Hazırlanan bir başka rapor da gezginlerin %7,6'sının artık aşırı hava olaylarını Haziran ve Kasım ayları arasındaki seyahatler için önemli bir endişe kaynağı olarak gördüğünü gösteriyor.

HENÜZ İPTAL YOK AMA...

İngiliz seyahat acentesi grubu ABTA'dan Sean Tipton, özellikle İngilizlerin, karantina sonrası plaj isteğine evam ettiklerini ve Akdeniz'de daha fazla tatil rezervasyonu yaptırdıklarını, ciddi oranda iptal olmadığını söyledi.

Ancak sıcak hava dalgaları daha zorlu olmaya başladıkça bu denge değişebilir. Meteorologlar, önümüzdeki dönemde sıcaklıkların bir önceki yılın rekorunu geçeceğini ve durumun daha kritik hale gelebileceğini tahmin ediyor.

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İtalyan sahillerinden havalanan veya ambulanslarla Atina'nın Akropolis'inden götürülen turistlerin hikayeleri son haftalarda Avrupa medyasını doldurdu.

Roma'daki turistler Reuters'a yeterince su içmek, serinlemek ve dinlenmek için klimalı yerler bulmakta zorlandıklarını ve bundan sonra Temmuz ayında oraya tekrar seyahat rezervasyonu yapmayı iki kez düşüneceklerini söyledi. Bu, yoğun yaz trafiğiyle gelişen İtalya ekonomisi için kötü bir haber.

Avrupalıların bir diğer tatil rotası Yunanistan'da da yazın aşırı kalabalık ve sıcak Mikonos gibi adalardaki turistleri rahatsız ediyor. Yunanistan çevre bakanlığına göre kış, ilkbahar ve sonbahar aylarında artan seyahatler bu sorunu hafifletebilir ve yaz aylarında yaşanabilecek olası bir yavaşlamayı telafi edebilir. Yunan makamları bu kapsamda turistleri korumak için Cuma günü günün en sıcak saatlerinde Atina'nın antik Akropolis'ini kapattı.

Ulusal Turizm Derneği Exceltur'un bir raporuna göre İspanya'da, ülkenin kuzeyindeki kıyı destinasyonlarında ve yaz sıcaklıklarının daha serin olduğu İspanyol turist adalarında yüksek tatil talebi bekleniyor.

Ciddi iptaller yaşanmasa da iklim krizinin arttığı gelecekte iklime bağlı tatil destinasyonlarında değişiklik bekleniyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.