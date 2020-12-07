İkna edilen PKK'lı kadın, ailesiyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikİkna edilen PKK'lı kadın, ailesiyle buluştu
ABONE OL

İkna edilerek teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluştu

Batman'da güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aile, güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti. PKK'lı kadın ile yapılan görüşmede, 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını söyledi

İkna edilen PKK'lı kadın, ailesiyle buluştu
DHA

Batman'da güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK'lı teröristlerin ikna çalışmalarıyla teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor. 14 yaşındayken 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydı bulunan PKK'lı kadın, ekiplerin ikna çabaları sonucu 5 Aralık'ta örgütten kaçarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu. Batman'a getirilen PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aile, güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

PKK'lı kadın ile yapılan görüşmede 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını söyledi. Terör örgütü içerisinden kaçmaya karar verdiğini ancak örgütün baskısı nedeniyle harekete geçemediğini, zor koşullar altında örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlatan kadın, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu aktardı. Bu arayış içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini belirten PKK'lı kadın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendisini çok sıcak karşıladığını, emperyalist devletlerin veya güçlerin maşası olarak kullanıldıklarına dikkat çekti.

Teslim olan PKK'lı kadın, Batman'daki sorgusunun ardından Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede? 7 Aralık AFAD - Kandilli son depremler
GÜNDEMSon depremler listesi 7 Aralık 2020!
KYK burs sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA açıklama yapıldı
GÜNDEMKYK burs sonuçları açıklandı mı?
SON DAKİKA korona vaka sayısı patladı! İnegöl HES haritası kıpkırmızı
GÜNDEM3 ayda kızardı! Nüfusu 23 ilden fazla
İHA merkezini gözetliyorlardı! SON DAKİKA: Gözlatına alındılar
GÜNDEM2'si Rus gazeteci, 1'i Türk! İHA'ların AR-GE ...
SON DAKİKA: KYK burs sonuçları açıklandı! KYK sonuç sorgulama sayfası
GÜNDEMYükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı
SON DAKİKA: Yargıtay'dan konuşulacak karar! Ev işlerini yapmamak boşanma sebebi sayıldı
GÜNDEMYargıtay'dan çok konuşulacak karar!
Son dakika hafta içi sokağa çıkma yasağı: Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? İşte detaylar
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Kısıtlamada restoranda mahsur kaldı
GÜNDEMKısıtlamada restoranda mahsur kaldı
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! 7 Aralık İstanbul'da hava nasıl? 7 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini
GÜNDEM7 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X