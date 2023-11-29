İkonik Victoria's Secret melekleri şimdi nasıl görünüyor?
Bir dönemlerin popüler yüzleri olan Victoria's Secret melekleri dünyanın en çok bilinen süper modelleriydi. İşte ikonik süper modellerin zaman içinde değişimleri
Giriş: 29.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:54
1
ALESSANDRA AMBROSIO
Ünlü süper model bu yıl 43 yaşına girecek.
2
ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY
Ünü model 36 yaşında bir çocuk annesi.
3
GİSELE BÜNDCHEN
43 yaşındaki süper model Gisele Bündchen iki çocuk annesi
4
HEIDI KLUM
50 yaşına giren Klum 4 çocuk annesi.
5
NAOMI CAMPBELL
Ünlü süper model Campbell 53 yaşında.
6
MIRANDA KERR
40 yaşındaki ünlü süper model bir çocuk annesi.