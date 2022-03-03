

British Council Türkiye ve WOW Vakfı tarafından Mart ayında düzenlenecek WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’un, genç kadınların ve kız çocuklarının sanat yoluyla güçlenmesini sağlayan WOWsers programı, bu yıl ilk kez İKSV Alt Kat tarafından gerçekleştiriliyor. Tasarımcı ve sanatçı Pınar Akkurt’un uygulamaya ve ileri dönüşüm prensiplerine dayanarak tasarladığı “Çöpler, Kilimler ve Pikseller” atölyesi, Zorlu Holding’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımı “Eşit Bi' Hayat” desteğiyle hayata geçiriliyor. Atölye programı, çöplerin nasıl süreçlerden geçtiği, tasarımda motiflerin anlamları, atıkların günlük hayata etkisi ve iş birliğinin gücü gibi alanlara odaklanıyor.

Atölyenin katılımcıları, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile WOWsers programına davet edilen 18-21 yaş arasındaki Toplum Gönüllüsü gençlerden oluşuyor. 17 Şubat-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen 10 atölyede Pınar Akkurt ile bir araya gelecek katılımcılar, atıklar ve geri/ileri dönüşüm süreçleri hakkında bilgi edinecek, dönüşüm konusunda gözlem yapabilecek, Zorlu Holding tarafından sağlanan atıkları değerlendirerek yeni tasarım fikirleri geliştirecek, bireysel ve grup halinde üretimler yapacaklar. İKSV Alt Kat'ta gerçekleştirilen atölye programı, alan ziyaretleriyle de zenginleştirilecek.

19-20 Mart tarihlerinde Müze Gazhane’de gerçekleştirilecek WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul kapsamında, atölye süresince üretilen işler sergilenecek ve katılımcı gençler Festival izleyicileri ile bir araya gelerek üretim sürecine dair paylaşımlarda bulunacak.