İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), YouTube işbirliğiyle, İstanbul’un kent mirasıyla müziği bir araya getiren bir video serisini hayata geçiriyor. “İKSV ile İstanbul’dan Sevgilerle” adlı bu seri, 10 değerli sanatçının, İstanbul’un dört tarihi ve kültürel mekânında gerçekleştirdiği performansların yanı sıra sanatçılarla yapılan özel söyleşileri içeriyor.

Büyük Ev Ablukada

Kendi seçtikleri parçalarla kamera karşısına geçerek çok özel bir İstanbul ve müzik panoraması sunan müzisyen ve gruplar arasında Barış Demirel, Muganni (Burak Güven), Büyük Ev Ablukada, Emir Taha, Fazıl Say, Kalben, Lara Di Lara, Nova Norda, Paptircem ve Tuğçe Şenoğul yer alıyor.

REKLAM Fazıl Say Sanatçılardan Barış Demirel, Büyük Ev Ablukada ve Lara Di Lara İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Enerji Müzesi’nde, Paptircem İstanbul Modern’de, Emir Taha, Nova Norda ve Tuğçe Şenoğul Kapalıçarşı’da ve Muganni (Burak Güven), Fazıl Say ve Kalben Rahmi M. Koç Müzesi’nde kendine özgü tarz ve müziklerini canlı olarak sergiledi. Sanatçılar, bu performansların yanı sıra müzik yazarı ve projenin danışmanı Alper Bahçekapılı’yla kısa sahne arkası sohbetleri gerçekleştirdi. Kalben İKSV ile İstanbul’dan Sevgilerle projesi, önceki akşam Salon İKSV’de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

İKSV ve YouTube evsahipliğinde düzenlenen tanıtıma, sanatçılar, sektör profesyonelleri ve basın mensuplarının yanı sıra İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, YouTube Music, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Direktörü Dan Chalmers, YouTube Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi, Müzik Ortakları Geliştirme Müdürü Nur Özdamar, YouTube İçerik İş Ortaklıkları Ülke Müdürü Timur Altop ve Google Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Müzik Ortaklıkları Müdürü Kiki Ganzemüller de katıldı.

REKLAM İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin YouTube’dan alınan hibe desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtip YouTube’a ve dijital dönüşüm konusunda İKSV’ye destek veren Google Türkiye’ye teşekkür etti. Oymak: “İKSV olarak elli iki yıldır sanatı herkes için ulaşılabilir hâle getirmek için çalışıyoruz. Bunu yaparken dinamik yapımızı ve yenilikçi içeriğimizi korumanın yanı sıra kendimizi her zaman güncel tutmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar düzenlediğimiz festival ve bienaller kapsamında İstanbul’da 300’ün üzerinde mekânı etkinliklerimiz için kullandık, şehrin pek çok farklı mekânının kültür-sanat aracılığıyla yeniden keşfedilmesine aracı olduk. İKSV ile İstanbul’dan Sevgilerle projesinde de, daha önce İKSV etkinliklerine sahne olmuş, şehrin kültürel dokusunu ve zenginliğini yansıtan, özgün ve çarpıcı dört mekânı, birbirinden değerli ve başarılı on sanatçının müziğiyle buluşturarak ilham verici platformlara dönüştürdük. Bu özgün içerikleri YouTube aracılığıyla tüm dünyadan müzikseverlerle buluşturabildiğimiz için çok heyecanlıyız,” dedi.

REKLAM Paptircem YouTube Music, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Direktörü Dan Chalmers, işbirliği hakkında şunları söyledi: “İKSV ile birlikte "Reboot Projesi" kapsamında "İstanbul'dan Sevgilerle" işbirliğimizi sizlere duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Reboot, sanatçıları, sektör profesyonellerini ve YouTube'daki müzik endüstrisi deneyimi olan birçok kişiyi birbirleriyle buluşturmaya yardımcı olmak amacıyla başladı. Programın bu etabı, İstanbul'u ve bu büyülü şehrin tarihi, insanları ve hikâyelerinden ilham alan sanatçıları onurlandırıyor. YouTube'da tam olarak yapmaya çalıştığımız şey de bu; platformumuzun her müziksever ve sanatçının için kendine alan yaratabileceği bir yer olduğundan emin olmak. İKSV ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, Türkiye'nin en sevilen sanatçılarının İstanbul'un en ikonik mekanlarındaki güçlü performanslarıyla YouTube'u zenginleştirecek ve YouTube'daki hayranları ile sanatçılar arasında bir köprü daha kuracak.”