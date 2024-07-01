İKSV İletişim Direktörü Didem Ermiş Sezer oldu

Didem Ermiş Sezer, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Kurumsal İletişim Direktörü olarak 1 Temmuz 2024’ten itibaren vakfın Kurum Kimliği ve Yayınlar, Medya İlişkileri, Stüdyo ve Arşiv departmanlarının yönetiminden sorumlu olacak. 2003’ten bu yana İKSV ekibinde yer alan ve 2019’dan bu yana da İletişim Grup Direktörlüğünü üstlenen Ayşe Bulutgil, yurtdışına taşınma kararı nedeniyle görevinden ayrılırken, sene sonuna kadar danışman olarak İKSV’ye destek vermeyi sürdürecek.

Didem Ermiş Sezer

Didem Ermiş Sezer, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programında, yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde tamamladı. 2004-2009 arasında Helsinki Yurttaşlar Derneği’nde (hYd) insan hakları, demokratikleşme ve diyalog konulu projelerde çalıştı. 2009’da İKSV’nin Kurum Kimliği ve Yayınlar ekibine katıldı ve 2017’den bugüne kadar bu departmanın direktörlüğünü üstlendi. Geçtiğimiz 15 yıl boyunca İKSV'de yürütülen strateji çalışmalarında ve web siteleri ile İKSV yayınları da dahil olmak üzere vakıf iletişiminin kurgulanmasında etkin rol üstlendi. Dilin kültürle ilişkisini irdeleyen “Dile Kolay” podcast serisi, İKSV’nin 40 yıllık tarihini anlatan i-ka-se-ve kitabı, festival ve bienaller için yayımlanan çocuk kitapları gibi özel projelerin fikir geliştirme ve yapım aşamalarında görev aldı.