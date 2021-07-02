İktisatevim kapatıldı mı? Sorusu BDDK tarafından 21 faizsiz ev alma şirketinin kapatıldığını duyurmasının ardından merak konusu oldu. BDDK'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, hangi faizsiz ev şirketleri kapatıldı?

İKTİSATEVİM KAPATILDI MI?

BDDK başvuruda bulunan 35 firmadan 21'inin yeterli şartları karşılayamadığını belirterek tasfiyelerine karar verdi. Bunlardan biri de İktisatevim Gayrimenkul Şirketi oldu.

İktisatevim Gayrimenkul Şirketi yeterli şartlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

FAİZSİZ EV ALMA ŞİRKETLERİNDE DEVLET GARANTİSİ VAR MI?



BDDK'dan yapılan açıklamada, "08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur."

BDDK'nın bu çerçevede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle “intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine” karar verildiği kaydedildi.