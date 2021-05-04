Sağlık Bakanı Koca "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." dedi. En yüksek ve en düşük vaka sayısı hangi illerde? İşte 24-30 Nisan il il haftalık vaka sayısı...

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

24-30 NİSAN HAFTALIK VAKA SAYISI

İŞTE İL İL VAKA SAYISI