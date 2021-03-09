İl il haftalık vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. İllere göre haftalık vaka sayısında başta İstanbul olmak üzere karadeniz bölgesinde de inanılmaz bir artış gözlemlendi. Risk grubunda turuncu olan İstanbul, kırmızıya döndü. Orta riskli sarı renkli iller ise turuncuya yüksek riske dönüştü.

İL İL HAFTALIK VAKA SAYISI

27 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri arasında il il haftalık koronavirüs vaka sayılarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın;

İL İL HAFTALIK VAKA SAYISI

İSTANBUL KIRMIZIYA DÖNDÜ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştı.

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada önceki haftaya göre değişim dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü il Sinop oldu. Sinop'ta artış 100 binde 154 olurken bu ili 100 binde 95 ile Kilis, 100 binde 86 ile Samsun, 100 binde 73 ile Amasya ve Edirne izledi.

RENK HARİTASI HAFTAYA AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil. Bakanlık, haritaların renk haritasını da haftaya açıklanacak. Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak haftaya açıklanacak.

İki haftada bir güncellenecek bu renk haritası ile illere göre kısıtlamalar da belli olacak. Alınan son karara göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tek güne inmişti. Akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar olan hafta içi akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise devam ediyor. Kafe ve restoranlar kırmızı ile ifade edilen çok yüksek riskli iller dışında akşam 19.00'a kadar açık. Örneğin İstanbul, son haritada turuncu idi. Bu haftaki verilere göre bu renk kırmızı. Önümüzdeki hafta da İstanbul kırmızı olursa kafe ve restoranlara da yeniden kapanma gözüküyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştı.

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada önceki haftaya göre değişim dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü il Sinop oldu. Sinop'ta artış 100 binde 154 olurken bu ili 100 binde 95 ile Kilis, 100 binde 86 ile Samsun, 100 binde 73 ile Amasya ve Edirne izledi.