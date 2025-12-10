İl il hava durumu tahmini: 10 Aralık Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Aralık Çarşamba günü yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Peki, 10 Aralık Çarşamba günü hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte 10 Aralık il il hava durumu...
Aralık ayının ortalarına giriş yapılırken, Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu raporu araştırılıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olurken, büyük şehirlerde yaşayanlar "10 Aralık Çarşamba bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Yalova, Mersin, Karaman, Aksaray, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğusu, İstanbul'un Anadolu yakasının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Mersin çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu
ANKARA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.