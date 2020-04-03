İl İl Korona Virüs Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunun toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülkemizde illere göre virüsün dağılımını ve sayısını açıklayarak bilgilendirme yaptı. Her gün yapılan test sayısı daha da artırıldığından yeni vakalar arttığı gibi hastalıktan ölenlerin sayısında da artış gözlemlenmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde toplam vaka sayısının 20.921, haytını kaybedenlerin sayısının 425 olduğunu açıkladı. Bugün yapılan test sayısının toplam 16.160 olduğunu açıkladı. Şimdiye kadar yapılan test sayısının 141.716 olduğunu ve 484 hastanın tamamen iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

Hangi İlde Kaç Vaka Var?