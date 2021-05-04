Sağlık Bakanlığı 17-23 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada,"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 192,54 Adıyaman 200,01 Afyon 417,01 Ağrı 389,96 Aksaray 388,41 Amasya 423,26 Ankara 567,88 Antalya 324,57 Ardahan 269,34 Artvin 250,15 Aydın 274,87 Balıkesir 496,34 Bartın 519,65 Batman 182,50 Bayburt 601,88 Bilecik 525,79 Bingöl 271,15 Bitlis 186,33 Bolu 504,13 Burdur 274,81 Bursa 502,41 Çanakkale 838,89 Çankırı 394,43 Çorum 467,25 Denizli 232,39 Diyarbakır 143,60 Düzce 567,88 Edirne 536,83 Elazığ 300,70 Erzincan 632,17 Erzurum 555,73 Eskişehir 535,87 Gaziantep 287,89 Giresun 706,23 Gümüşhane 333,80 Hakkari 150,79 Hatay 239,74 Iğdır 348,71 Isparta 351,35 İstanbul 854,75 İzmir 335,09 Kahramanmaraş 239,09 Karabük 435,11 Karaman 364,43 Kars 351,32 Kastamonu 522,88 Kayseri 517,92 Kırıkkale 444,92 Kırklareli 721,80 Kırşehir 399,52 Kilis 354,36 Kocaeli 679,88 Konya 538,57 Kütahya 427,44 Malatya 540,59 Manisa 326,62 Mardin 95,00 Mersin 208,91 Muğla 250,91 Muş 153,00 Nevşehir 463,34 Niğde 407,65 Ordu 528,24 Osmaniye 292,22 Rize 508,19 Sakarya 414,52 Samsun 481,90 Siirt 123,84 Sinop 445,35 Sivas 402,90 Şanlıurfa 104,24 Şırnak 55,04 Tekirdağ 772,20 Tokat 416,65 Trabzon 353,74 Tunceli 318,78 Uşak 240,10 Van 104,49 Yalova 638,65 Yozgat 388,93 Zonguldak 578,82

TAM KAPANMA SÜRECİ BAŞLIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürecek yeni Covid-19 tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim imalat gıda temizlik sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır” dedi.