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İlaç almadan panik atak nasıl geçer?

Panik atak, ataklar halinde başlayan anksiyete bozukluklarının meydana getirdiği durumlardır. Tedavisi mümkün olan hastalığın iyileşmesi ilaçlarla sağlansa da, tersi durumda ilaçsız şekilde atlatılması da mümkün olabilmektedir. Peki panik atak, ilaç almadan nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nelerdir?

panik atak

Panik atak, aniden başlayan ruhsal bir rahatsızlık olduğundan dolayı kişiler ataklar meydana geldikçe günden güne daha çok tedirgin olmaya ve sosyal hayattan kendilerini soyutlamaya başlamaktadır.

Genel olarak genç kişilerde meydana gelmektedir. Konmuş bir tanısı bulunmamakla beraber hayat kaygısıyla ilgili stres yaratan durumlardan dolayı ortaya çıkmaktadır.

Panik atak belirtileri şu şekilde ortaya çıkmaktadır;

  • Çarpıntı olması,
  • Ellerde aşırı terleme,
  • Nefes alamama sonucu boğuluyormuş hissine kapılma,
  • Titreme,
  • Mide bulantısı,
  • Yaşadıklarının hayalden ibaret olduğunu hissetme,
  • Aniden ateş basması sonrasında üşüme hissi,
  • Bedende ve yüzde uyuşma hissi,
  • Göğüste ağrı,
  • Ölüm korkusu,

Aklını yitirme hissi ve çıldırma düşüncesi gibi durumlardır. Panik atak olması tehlikeli bir durum yaratmamaktadır. Ancak kişinin ataklar halinde kriz geçirmesi ve bunları aynı şekilde tekrar yaşama korkusu ciddi durumlar meydana getirebilmektedir. Panik atakların meydana gelmesi belirli bir sebepten dolayı olabileceği gibi nedeni olmadan da ortaya çıkabilmektedir.

Atakların oluşma sıklığı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Hafta da bir iki kez meydana gelebildiği gibi, sık olarak her günde meydana gelmektedir.

Panik ataklar sonucu kişilerde; atakların dışarıda da oluşacağını düşünerek bir süre sonra kendisini hayattan soyutlayarak yalnız kalmayı, evden çıkmamayı ve zamanla depresyon, alkol bağımlılığı ve intihar etme sonucu ölümler görülebilmektedir.

Panik atağı olan kişilere genellikle muayene sonrasında tavsiye edilenler; atakları tetikleyebilecek yemek ve içeceklerden uzak durması ve evde kişiyi rahatlatacak egzersizler verilmektedir. Bu rahatsızlık tamamen kişinin kendisinin elinde olup, kendisine inanarak sakinleşmesiyle durdurulabilmektedir.

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