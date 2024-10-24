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        Haberler Sağlık İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru güncellendi | Sağlık Haberleri

        İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru güncellendi

        Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değeri, yüzde 23,5 artırılarak 21,6721 lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:49
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        İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru güncellendi
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        Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Bu kapsamda, ilgili kararın fiyatların belirlenmesine ilişkin 2'nci maddesine "Ürünlerin gerçek kaynak fiyatı belirlenirken, çözücüsüne bakılmaksızın içerdiği etkin madde miktarı kıyaslanır." fıkrası eklendi.

        Karar kapsamında, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değeri, yüzde 23,5 artırılarak 21,6721 lira olarak güncellendi.

        Karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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