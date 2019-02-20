İdari para cezası verildi

Nihat Uludağ'ın haberine göre, şubat ayındaki ilaç zammı öncesinde eczaneleri dolaşan vatandaşlar birçok ilaca ulaşmakta büyük zorluk çekti.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç zammı öncesinde bazı fırsatçıların ilaçları stoklarda tuttuğunu tespit etti. Bağcılar'da ilaçların stoklandığı 3 depoya yapılan operasyonda, çoğunluğu ağrı kesici, ateş düşürücü ve soğuk algınlığı ilacı olan 29 bin 102 kutu ilaç bulundu.

İDARİ PARA CEZASI



Depo sahibi 3 kişi hakkında 1262 sayılı ‘İspançiyarı ve Tıbbi Müntahzarlar Kanunu'nun 18. ve 19. maddesi' kapsamında işlem yapıldı. Buna göre depo sahiplerine 20 bin ile 300 bin TL arasında para cezası verilirken 1 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacaklar.