İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!

Alman gelin vahşetini gelen faks ortaya çıkardı! 'İşte burada' dedi katil zanlısı. Gösterilen yere bakan polis memuru sanki bir Alfred Joseph Hitchcock filminin sahnelerinden birini yaşıyordu. Başı olmayan cesedi gördü. Ardından biraz ileride, poşete konulmuş kesilmiş başı buldu. Bulunan ceset kayıp iş insanına aitti. Kayıp iş insanı, sevgilisiyle bir olan Alman eşi tarafından önce boğulup sonra başı kesilerek öldürülmüştü. Günlerce konuşulan tüyler ürperten bu cinayet nasıl çözüldü? Olayda yer alan emekli polis memuru Eşref Şahin, kan donduran cinayetin bilinmeyen detaylarını Habertürk'e anlattı. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi...

1999 yılında, Türkiye iki büyük deprem acısı yaşadı. Depremde Marmara'da birçok bölge yerle bir oldu. Yaraların sarıldığı yıl içinde başka 'ilk'lere de imza atıldı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığı kabul edildi. Dünyayı yöneten liderler, İstanbul'da bir araya geldi. İşte o yılın hemen başında işlenen bir cinayet ise, korku filmlerini aratmayan detaylarla doluydu.

OCAK AYININ SON GÜNLERİ

Tarihler 29 Ocak Cuma gününü gösteriyordu. İş insanı Uğur Battal, Bebek’teki evinde yorgunluk içeceğini içiyordu. Alman uyruklu eşi tarafından hazırlanan içeceğini içtikten sonra, bir yaşındaki oğlunu sevdi ve ardından o yorgunluk uykusuna daldı gitti.

BİRKAÇ GÜN SONRA KAYIP BAŞVURUSU Birkaç gün sonra Kayıplar Masası’nda bir hareketlilik yaşandı. Polise başvuran baba, iş insanı oğlu Uğur Battal’dan haber alamadığını söyledi. Yaptığı kayıp başvurusunda “Gelinim beni aradı. Uğur birkaç gündür eve gelmiyor, hayatından endişe ediyorum” dedi. Kayıplar Masası’ndaki hareketlilik bundan dolayıydı. ARAMAYA BAŞLANDI O dönem Kayıplar Masası büro olmamıştı. Gayrettepe şubenin en üst katında bulunan Gasp Büro Amirliği’nin içinde yer alıyordu. Bir odaları vardı ve o oda da 3 ayrı masa vardı. Biri başkomiser olmak üzere 4 ekipten oluşan ufak bir birimdi. O ekipten biri de polis memuru Eşref Şahin’di. Emekli polis memuru Şahin, bu kayıp başvurusuyla hemen harekete geçtiklerini söyledi. İş insanı aranmaya başlanmıştı.

“BİR CİNAYETLE KARŞI KARŞI KARŞIYAYDIK” Önemli bir kayıp başvurusu olduğunu söyleyen emekli polis memuru Şahin “Ekip arkadaşlarımız çalışma yapıyordu. Arabası vardı plakasını almıştık. Belki kızmış bir yerlere gitmişti. Tabi tüm ihtimaller değerlendirilir bu durumda. Ve kısa süre sonra aracını Emirgan’da terk edilmiş bulduk. Aracını incelediğimizde kan izlerini bulduk. Kan izlerini bulunca tek bir düşünceye sahip olmaya başladık. O da kayıp kişinin öldürüldüğü yönündeydi. Kim niye öldürmüştü? Cesedini bulmamız lazımdı" dedi REKLAM EŞİ MERCEK ALTINA ALINDI İşin ciddiyeti giderek büyüyordu. Kan izlerinin olduğu aracın bulunmasıyla iş insanının akıbeti hakkında endişe giderek artmıştı. Emekli polis memuru Şahin “Kayıp kişimiz Alman bir kadınla evliydi. Ve bir yaşında çocukları vardı. Biz bu ilişkiyi mercek altına almaya başladık. İkili arasındaki ilişkiyi inceledikçe, kadına yönelik şüphemiz giderek arttı. Çünkü çok soru işaretli ilişki boyutu vardı" ifadelerini kullandı.

HİKAYELERİNİ ORTAYA ÇIKARDILAR Bu tür olaylarda kayıp olan kişinin hayatını ve profilini ortaya çıkarttıklarını belirten Şahin “Biz, eşinin ifadesini aldığımızda, mimiklerinden yalan söyleyip söylemediğini hissediyorduk” dedi. Ortaya çıkarılan hikayeye göre, iş insanı Alman eşi C. ile Fethiye’deki otelinde tanışmıştı. Ve kısa bir süre sonra ikili evlenmişlerdi. Tam 14 yıllık bir beraberlikleri vardı. Bu 14 yıl içinde, önce ayrılmış sonra tekrar barışmışlar ve yıllar sonra bir erkek çocukları olmuştu. ŞÜPHELİ KARISIYDI İkilinin hikayesinin içinde yer alan anlaşmazlıklar, şüpheleri Alman geline çevirmişti. Polise göre şüpheli eşiydi. Şahin “Ekip arkadaşlarımız Alman eşini takibe aldı. Kadının yasak ilişkisi var mı yok mu araştırmaya başlandık. İş insanının yanında çalışan tüm kişilerin listesini çıkarttık. Baktık biri esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş. Ayrılmış ve ayrılması tam da iş insanın kaybolduğu tarihe geliyor. Bir iz bulduk. Bu iz bizi Alman geline götürdü. Şüpheli artık bu kadındı ve yasak ilişki yaşadığını düşündük” şeklinde konuştu. REKLAM GELEN FAKS CİNAYETİ İTİRAF ETTİRDİ Şüpheli artık Alman gelin ve kayıp çalışandı. Bu ikiliyi araştırdıklarını belirten Şahin, gelen bir faksın olayın seyrini tamamen değiştirdiğini söyledi. Şahin “Otel çalışanı bir aşçıdan faks çekilmiş ve ‘Patronum Uğur Bey; eşi C. ve yeğenim aşçı yamağı C.K tarafından öldürülmüştür. Yeğenim itiraf etti’ diye yazılmıştı. Tabi bu tam düşündüğümüz bir olaydı. Arkadaşlar yazılı faksı Alman geline gösterince, kadın çözülmeye başladı” dedi. SEVGİLİSİYLE ÖLDÜRMÜŞLER Yapılan sorguyla olay çözüldü. Alman gelin tüyler ürperten cinayeti detayları ile anlatmıştı. Alman gelinin anlattığına göre, yanlarında çalışan C.K. ile yasak ilişki yaşıyordu. Kocasını ortadan kaldırıp evlenmeyi planlamıştı. Bunun üzerine eşinin içeceğine 1.5 kutu uyku ilacı koydu. Ve ardından çağırdığı sevgilisiyle kocasını öldürdü. Şahin şöyle anlattı: “Verdiği bilgiye göre, o adamın üzerine oturmuş sevgilisi ise yastık koyarak adamı boğarak öldürmüştü. Ardından ormanlık ana götürüp tanınmasın diye kafasını keserek ormana atmışlardı."