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Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın öldü - Güncel haberler
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Samsun'da ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Samsun'da, tedavi için aldığı ağrı kesiciden fazla içtiği iddia edilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın öldü - Güncel haberler
İlaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın öldü
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İHA

Samsun'da, içtiği ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın, hastanede hayatını kaybetti

Olay, Alaçam ilçesi Fatih Mahallesi'nde 10 gün önce meydana geldi. Tedavi için aldığı ağrı kesici ilaçtan fazla içtiği iddia edilen Seher Çırak (50) rahatsızlandı. Ailesi tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çırak, tedavi altına alındı.

Hastanedeki müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Seher Çırak, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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