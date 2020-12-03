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Rize'de korkutan olay! Uğur böceği istilası!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 6 mahalleye, uğur böcekleri dadandı. Bölge halkı, evlerin açık camlarından odalara dolan yüzlerce uğur böceğinin, bölgede bulunan arı kovanlarına da zarar verdiğini ifade etti

RİZE'DE KORKUTAN OLAY! Uğur böceği istilası! VİDEO HABER
Rize'de korkutan olay! Uğur böceği istilası!
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DHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sırt Mahallesi, Kavak Mahallesi, Yukarı Çamlıca Mahallesi, Dikkaya köyü, Behice köyü ve Topluca köyüne uğur böceklerinin istilasına uğradı.

Uğur böceklerini ilk gördüklerinde durumdan rahatsız olmayan mahalle sakinleri, zaman geçtikte artan uğur böceği sayısı karşısında şaşkınlık yaşıyor.

ARAŞTIRMA YAPILMASINI İSTEDİLER

DHA'da yer alan habere göre evlerin açık camlarından odalara dolan yüzlerce uğur böceğinin, bölgede bulunan arı kovanlarına da zarar verdiğini ifade eden bölge halkı, mahallelerde araştırma yapılmasını istiyor.

"HER TARAFTA BÖCEK VAR"

Bu kadar çok uğur böceğini daha önce hiç görmediğini belirten Abdullah Özcan (75),"Her tarafta böcek var. Perdelerin üstü, evin içinde bile uğur böcekleri var. Bir zararı var mı yok mu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Evin her tarafında uğur böcekleri olduğunu ifade eden Firdevs Özcan, “Pencereleri, perdeleri süpürüyorum, yeniden uğur böcekleri geliyor. Geçen senelerde birkaç tane görürdük, şimdi yüzlerce var. Daha önce böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

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