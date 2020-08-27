30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her sene olduğu gibi bu sene de devletin şanına yakışır bir şekilde kutlanacağını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ASILSIZ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun...