İletişim Başkanı Duran'dan STRATCOM Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, STRATCOM Zirvesi marjında yapılan görüşmeler kapsamında, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya geldiğini bildirdi. Duran paylaşımda, “Görüşmemizde, medya ve iletişim alanında karşılıklı iş birliği imkânları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve küresel ölçekte iletişim ağlarının güçlendirilmesi konularını ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, farklı coğrafyalarla kurduğumuz çok boyutlu iletişim iş birliklerini geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin, iletişim alanında da yeni ve kalıcı iş birlikleriyle daha ileri taşınacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

DURAN, BULGARİSTAN KÜLTÜR BAKANI TODOROV İLE BİR ARAYA GELDİ

İletişim Başkanı Duran, Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Vladislavov Todorov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde, kültürel diplomasinin stratejik iletişimdeki rolü, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesi ve ortak projeler aracılığıyla iletişim alanında yeni iş birliği imkânları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, kültür ve iletişim alanlarının birbirini tamamlayan yönlerini daha etkin şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu görüşmenin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Bulgaristan arasında kültür ve iletişim ekseninde karşılıklı anlayışı derinleştirecek yeni süreçlere katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

DURAN, BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI NEYNSKY İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanı Duran, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadezhda Neynsky’le de bir görüşme gerçekleştirdi. Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iletişim boyutu, kamu diplomasisi alanında iş birliği ve bölgesel gelişmelerin doğru ve etkin şekilde uluslararası kamuoyuna aktarılması konularını ele aldık. Diplomasiyi ve iletişimi birbirini tamamlayan iki güçlü unsur olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışımız doğrultusunda, iletişim temelli iş birliklerini daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.