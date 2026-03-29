        İletişim Başkanı Duran'dan STRATCOM Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'nın ikinci gününde bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 01:28 Güncelleme:
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, STRATCOM Zirvesi marjında yapılan görüşmeler kapsamında, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya geldiğini bildirdi. Duran paylaşımda, “Görüşmemizde, medya ve iletişim alanında karşılıklı iş birliği imkânları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve küresel ölçekte iletişim ağlarının güçlendirilmesi konularını ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, farklı coğrafyalarla kurduğumuz çok boyutlu iletişim iş birliklerini geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin, iletişim alanında da yeni ve kalıcı iş birlikleriyle daha ileri taşınacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

        DURAN, BULGARİSTAN KÜLTÜR BAKANI TODOROV İLE BİR ARAYA GELDİ

        İletişim Başkanı Duran, Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Vladislavov Todorov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde, kültürel diplomasinin stratejik iletişimdeki rolü, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesi ve ortak projeler aracılığıyla iletişim alanında yeni iş birliği imkânları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, kültür ve iletişim alanlarının birbirini tamamlayan yönlerini daha etkin şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu görüşmenin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Bulgaristan arasında kültür ve iletişim ekseninde karşılıklı anlayışı derinleştirecek yeni süreçlere katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

        DURAN, BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI NEYNSKY İLE GÖRÜŞTÜ

        İletişim Başkanı Duran, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadezhda Neynsky’le de bir görüşme gerçekleştirdi. Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iletişim boyutu, kamu diplomasisi alanında iş birliği ve bölgesel gelişmelerin doğru ve etkin şekilde uluslararası kamuoyuna aktarılması konularını ele aldık. Diplomasiyi ve iletişimi birbirini tamamlayan iki güçlü unsur olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışımız doğrultusunda, iletişim temelli iş birliklerini daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakırda bir kuyumcu soygun girişimi sırasında silahla yaralandı

        Diyarbakırda bir kuyumcu soygun girişimi sırasında silahla yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'de "Krallara Hayır" protestoları düzenlendi
        ABD'de "Krallara Hayır" protestoları düzenlendi
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı