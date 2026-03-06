Canlı
        İletişim Başkanı Duran'dan Türk gazetecileri gözaltına alan İsrail'e tepki

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 22:27
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun ve ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilerin mesleklerini icra ederken hedef alınmaları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları asla kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk normlarıyla güvence altına alınmış temel bir haktır. İsrail'in basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bu hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerekmektedir. Gazetecilerin hedef alındığı bu tür girişimlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz."

