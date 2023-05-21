Hatay'da inşa edilen Defne Devlet Hastanesi açıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve bugün açılışı gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla bugün açılışı gerçekleştirilen 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi'ne giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Hastane temel atma töreninde bu görüntü ile tartışmalara konu olmuştu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2023

Öte yandan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." ifadelerini kullandı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2023 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEFNE DEVLET HASTANESİ AÇIKLAMASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Hatay'da yaptığı açıklamada, "Muhalefetin diline doladığı Defne Hastanemizi de bugün açıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti: "Defne'deki hastanemizin inşallah açılışını yapacağız. Bakınız bu hastaneye elimizi attığımız zaman muhalefet '3 ayda hastane mi yapılırmış' dedi. Bunlar zavallı. Biz Covid döneminde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Murat Dilmener Hastanesini yaptık. Aynısı Anadolu Yakası'nda Pakize Öz hastanesini yaptık."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğu yerle bir olmuştu. İçerisinde cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve dahili yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu blokta çok sayıda kişi enkaz altında kalmıştı

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 21, 2023

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN PAYLAŞIM İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boş araziye beton döküp, temel atma töreni yaptılar' şeklinde 7/24 dezenformasyon ürettikleri Defne Devlet Hastanesi, vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bugün, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlanan ve tüm branşlarda hizmet verecek olan Defne Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunacak" açıklamasında bulundu. Ağır çelik kullanılarak inşa edilen ‘Defne Devlet Hastanesi’nin 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunuyor. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.