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İletişim Başkanlığı'ndan "Ayasofya Camii" açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır" denildi

İletişim Başkanlığı'
AA

İletişim Başkanlığı, "Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği" yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin "kesinlikle gerçeği yansıtmadığı" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zira mezkur dairece, 2 Temmuz 2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır."

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