İletişim Başkanlığı koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızda çok sık kullanılmaya başlayan terimleri hazırladığı bir infografikle bilgilendirme yaptı.

İşte o terimler:



Koronavirüs

Soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesi

KOVİD-19

Çin’in Vuhan Eyaleti’nde solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan

bir virüs

Karantina

Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi

Pandemi

Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim

Epidemi0 (Salgın)

Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması

İzolasyon

(Yalıtım) Hastalığın yayılmasını engellemek için hastaları sağlıklı bireylerden uzaklaştırma tekniği

Enfeksiyon

Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması

WHO

World Health Organization

Dünya Sağlık Örgütü