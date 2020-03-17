İletişim Başkanlığı koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızda çok sık kullanılmaya başlayan terimleri hazırladığı bir infografikle bilgilendirme yaptı.
İşte o terimler:
Koronavirüs
Soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesi
KOVİD-19
Çin’in Vuhan Eyaleti’nde solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan
bir virüs
Karantina
Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi
Pandemi
Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim
Epidemi0 (Salgın)
Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması
İzolasyon
(Yalıtım) Hastalığın yayılmasını engellemek için hastaları sağlıklı bireylerden uzaklaştırma tekniği
Enfeksiyon
Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması
WHO
World Health Organization
Dünya Sağlık Örgütü
— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 17, 2020
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