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İletişim Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı

İletişim Başkanlığı, "Son günlerde CİMER adı ve logosu kullanılarak hazırlanan sahte siteler aracılığıyla dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı gözlenmiştir." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adı ve logosu kullanılarak sahte site ile kredi aidatı iade başvurusu adı altında dolandırıcılık yapıldığı belirtilerek, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, İletişim Başkanlığı ve CİMER'in vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde CİMER adı ve logosu kullanılarak hazırlanan sahte siteler aracılığıyla 'son 13 yıla dönük kart aidatı iade başvurusu' görünümü altında kredi kartı bilgileri talep edilerek dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Söz konusu sitelere erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir."

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