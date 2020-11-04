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Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu, Türkiye'nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul 2020, bu yıl 9 - 13 Kasım arasında ilk kez online olarak düzenlenecek.

EMEA bölgesinin en büyük iş ve markalar dünyası buluşması olan Brand Week Istanbul, dünyanın en yaratıcı isim ve projelerini bu sene online olarak bir araya getiriyor. Bu yıl 'Çizginin Dışındakiler' temasıyla gerek markaları, gerek fikirleri, gerekse idealist duruşlarıyla yenidünyada "çizginin dışında" düşünmeye cesaret edenler ile değişim yaratmak ve değişimin bir parçası olmak isteyenleri buluşturmayı hedefleyen Brand Week Istanbul, 'Felis Ödülleri', 'Lovemarks Ödül Töreni', 'Fark Yaratan Kadınlar', 'Shortcase' ve 'Geleceğin Liderleri' gibi birçok yan etkinlik ve farklı oturumla da sektörün nabzını tutacak.

Her yıl farklı bir temayla hayata geçirilen ve binlerce profesyonel ve öğrenciyi ağırlayan etkinlik bu kez de 'Çizginin Dışındakiler' temasıyla katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

10 Kasım Salı günü saat 12'de 'Inspiration' bölümünde 'KurtlarlaKoşan Kadınlar' başlıklı, toplumun her kesimindeki kadınların ortak deneyimlediği baskı ve şiddet olgusunun odağa alınacağı SHOW TV Alev Alev Dizisi oturumumu gerçekleştirilecek.

Oturumu SHOW TV'nin değerli ve gündem yaratan anchor'ı Ece Üner modere edecek. Konuşmacılar ise Show TV'de yeni başlayacak olan ve 3 güçlü kadını konu edinen 'Alev Alev' adlı dizinin başrol oyuncuları Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü olacak.

DÜNYANIN KÜTÜPHANECİSİ BRAND WEEK İSTANBUL'DA!

Marka güvenliğini toplumsal aktivizme dönüştüren teknoloji lideri Nandini Jammi; dijital insanın izlerini binlerce yıl sonrasına miras bırakan 'Dünyanın Kütüphanecisi' olarak da bilinen 21'inci yüzyılda üretilen sınırsız verinin hem ekolojik yükünü hem de kaybolma riskini dikkate alarak, verilerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde muhafaza edilebileceği bir yöntem olan seramik disklerin yaratıcısı seramik sanatçısı Martin Kunze; iklim krizi konusunda yerlilerin bilgeliğini, genellikle bilim insanları ve kamu yetkililerinden oluşan uluslararası işbirliği topluluklarına aktaran coğrafyacı ve aktivist Hindou Oumarou Ibrahim; Arizona Üniversitesi Astronomi, Ay ve Gezegenler Laboratuvarlarında Dünya'nın kökenlerine dair ve evrendeki diğer gezegenlerde hayat bulma üzerine araştırmalar yapan Arizona Üniversitesi Moleküler ve Hücresel Biyoloji Departmanı asistan profesörlerinden Betül Kaçar insanlığı bekleyen geleceğe dair akıllardaki sorulara yanıt bulmaya geliyor.

ERKEKLER NEDEN MAKYAJ YAPMAZ?

Güzellik dünyasının kapılarını erkekler için aralayan, erkek cildinin kendine özgü yapısını dikkate alan ve daha çok online satış üzerinden ilerleyen War Paint for Men markasının yaratıcısı girişimci Daniel Gray; eğlence ve medya endüstrilerinde cinsiyet eşitliği üzerine çalışan, kar amacı gütmeyen, araştırma bazlı bir organizasyon olan Geena Davis Institute on Gender Media'nın CEO'su Madeline Di Nonno; İngiltere'nin En Güçlü 100 Müslüman kadını listesinde de yer alan ve Ogilvy & Mather ağına bağlı olarak faaliyet gösteren ve dünyada Müslüman hedef kitle ile ilgili danışmanlık veren tek ajans olan Ogilvy Noor'un başkan yardımcısı olan Shelina Janmohammed daha eşitlikçi, kapsayıcı ve empati yüklü bir dünyanın kapılarını aralamaya geliyor.

PANDEMİ SONRASI HAYATIMIZ NASIL DEĞİŞECEK?

Dijital pazarlamada fikri altına dönüştüren simyacı Rory Sutherland; dijital dönüşümün müşteri dönüşümüne denk olduğunu söyleyen MIT Sloan School'un Dijital İşletme Merkezi Araştırma Görevlisi ve Yazar Michael Schrage; Capital One'da deneyim stratejisi başkanı olarak, 500'den fazla kişiden oluşan bir tasarım organizasyonu için tasarım yetenekleri oluşturmanın yanı sıra en büyük ve en göze çarpan tasarım merkezli finansal hizmet şirketlerinin kültürünü dönüştürmekten sorumlu olan Jamin Hegeman; 2005 yılından bu yana KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren aynı zamanda Demokratik Cumhuriyet Programı kurucu üyesi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Başkan Yardımcısı olan Bekir Ağırdır; insanın büyüme sürecini ve beyin gelişimini herkesin anlaması ve hayatına uygulaması amacıyla anne-babalık ve çalışma hayatı hakkında yazıları da bulunan Psikiyatr Prof. Dr. Yankı Yazgan; deneyimli gazeteci yazar Fatih Portakal; davranış bilimleri üzerine akademik kariyerini yarıda bırakıp Bursa Karacabey'de Feyz Çiftliği'ni kuran ve kendini çiftçi olarak tanımlayan Sencer Solakoğlu, 40 yaş altı en iyi profesörlerden biri olan ve bugüne dek tüketicilerin, çalışanların ve kurumların daha sağlıklı, mutlu ve verimli olabilmeleri için pek çok proje ve çözüm üreten Lalin Anık, 1997'de başlayan araştırmacılık hayatına Ipsos Türkiye CEO'su olarak devam eden Sidar Gedik, pandemiyle dönüşen alışkanlıklarımız: Ekmek Yaptık, Saçımızı Kendimiz Kestik... Peki Ya Sonra? diyerek yeni alışkanlıklarımıza değiniyor.

GÜRÜLTÜ ÇAĞINDA NE KADAR SESSİZ KALABİLİRSİNİZ?

1990'da Kuzey Kutpu'na desteksiz olarak erişen ilk iki insandan biri, 1992 yılında 1,310 kilometreyi 50 günde kat ederek Güney Kutpu'na desteksiz ve tek başına erişen ilk kâşif ve 1994'te Everest'e tırmanan ve "Üç kutup meydan okuması" (Three Poles Challenge)'nı tamamlayan ilk kişi unvanını elde ederek tarihe geçen, gerçekleştirdiği yolculuklar süresince dünya ile sıfır iletişim kuran Erling Kagge, pek çok konuda etkin olmasına karşın, öncelikle sunuculuğu ile tanınmış, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyonda 'İstanbullu Gelin', 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Kırmızı Oda' ve 'Masumlar Apartmanı'na ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu deneyimleriyle ve çok daha fazlasıyla birlikte bizimle.

DÜNYA BİR YAPAY ZEKÂ VADİSİ OLMA YOLUNDA

Reklam ve pazarlama endüstrisinde 25 yıllık deneyime sahip ve şimdiye kadar üç kıtada metin yazarı ve yaratıcı yönetmenlik yapan, yaratıcılığı teknoloji ile birleştirerek geliştirmek ve müşterileri daha fazla risk alabilmeleri için cesaretlendirmeyi hedefleyen Tiny Giant'ın kurucu ortaklarından Richard Norton; Toshiba Professor of Media Arts and Sciences'da MIT profesörü olan ve bilişimsel sosyal bilimler, örgütsel mühendislik, giyilebilir bilişim, görüntü anlama ve modern biyotmetri gibi alanlarda dünyadaki en çok atıfta bulunarak dünyanın en etkili 7 veri bilimcisinden biri olarak anılan Prof. Dr. Alex Pentland Brand Week Istanbul'da.

TEKNOLOJİ VE İNSAN İLİŞKİSİNDE YENİ GİRDAPLAR, YENİ DENEYİMLER

2013 yılında MIT Technology Review'un düzenlediği 35 Innovator Under 35 listesinde yer alan, deepfake ve yaratıcı avatar teknolojilerinin aranan ismi aynı zamanda sanal avatar teknolojileri üreten bir yapay zekâ şirketi olan Pinscreen'in Kurucu ve CEO'su Hao Li; yüz tanıma teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten Ohio State Üniversitesi Profesörü Aleix M. Martinez; tekno-güzellik alanında devrim niteliğindeki inovasyonlara liderlik eden L'Oréal Global Teknoloji İnkübatöre Başkanı Guive Balooch; Gamification + Ltd'in CEO'su olarak, dünya çapındaki şirketlere iş zorluklarını çözmek için oyunlaştırma kullanımı konusunda rehberlik eden, eğitim veren ve oyunlaştırma konusunda uluslararası bir otorite olarak kabul edilen, Gamification uygulayıcıları için yıllık konferans olan Gamification Europe'un Başkanı ve GamFed'in (Uluslararası Oyunlaştırma Konfederasyonu) Onursal Büyükelçisi Pete Jenkins, Wavelength Marketing Kurucusu Dr. Darren Coleman Brand Week Istanbul'da.

TRENDLER, FİKİRLER, STRATEJİLER... VE ÇOK DAHA FAZLASI İÇİN

Brand Week Istanbul bu yıl fiziksel çizgilerin de dışına çıkarak online olarak gerçekleştiriliyor. Online gerçekleşecek yılın en ilhan verici haftasında Inspiration Hall, Digital Hub, Brands & Trands, Felis Case Studies ve Networking Alanları gibi pek çok farklı salonda katılımcılar konuşmacıları dinleme ve onlarla iletişim kurma fırsatı yakalayacak.

İçinde bulunduğumuz toplumsal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve dijital trendleri dikkate alan, ilham veren konu ve konuşmacıları buluşturmaya hazırlanan Inspiration Hall, platformlardan ekosistem yönetimine, dijital deneyim tasarımından uzaktan hale gelen tüm süreçlere kadar dijital dönüşümün tüm boyutlarına yönelik içgörülerin paylaşıldığı Digital Future Hub'ın yanı sıra Networking alanları ile Türkiye'nin ve bölgenin inovasyon, pazarlama ve yaratıcılık dünyasını özel toplantılarda bir araya getiriyor.