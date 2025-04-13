İlhan Palut: Bir ateş lazım bize

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktör İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

Palut, her puanın altın değerinde olduğu bu dönemde mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti. İlhan Palut, "Önemli bir maçtı. Burada olmaktan memnun değiliz ama gerçeği görmek zorundayız. Trabzonspor’a karşı baskı yapmak istedik, Uğurcan Çakır üzerinden oyunu kurmayı planladık. Gole kadar rakibi çok fazla yaklaştırmadık. Koşularda rakip bizden iyiydi" dedi.

"GEREKLİ BİTİRİCİ AKSİYONLARDA BULUNAMADIK"

İkinci yarıya daha organize bir şekilde çıktıklarını belirten Palut, "Rakip kaleyi daha fazla zorlamaya başladık ancak gerekli bitirici aksiyonlarda bulunamadık. 10 kişi kaldıktan sonra işimiz daha da zorlaştı. Trabzonspor’a bugün maçı kazandıran en önemli etken ikili mücadelelerdi. Her temasta biz kaybettik, bu yeterli bir neden olabilir. Temaslarda daha güçlü duran bir takım vardı" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin taktiksel katkısına da değinen Palut, "Fatih Tekke’nin çalışmalarını ve taktiklerini bir kenara bırakamayız, mutlaka onun da etkisi vardı. Bugün elimizden geleni yaptık ama bu yetmedi" ifadelerini kullandı.

"BİR ATEŞ LAZIM BİZE"

Son olarak, camiaya da seslenen deneyimli teknik adam, "Bu kritik periyotta dimdik ayakta durarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ligin bu haftasında burada olmak istemezdik. Camiamızı endişelendirmek istemeyiz. Bunu tersine çevirip dirilmemiz lazım. Bir ateş lazım bize. Birlikte olup bu durumun üstesinden gelmeye çalışacağız" diye konuştu.