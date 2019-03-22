Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelerken, aynı eşkaldeki kişilerin Üsküdar, Maltepe ve Şişli'de de hırsızlık yaptıklarını tespit etti.