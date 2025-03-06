İlhan Şeşen'in, tedavisi sürüyor

Müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen, geçtiğimiz yıl aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Şeşen’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, bugün ortaya atılan bir iddiaya göre; tedavi olanağının kalmadığı öne sürülmüştü.

Ancak durumun öyle olmadığı öğrenildi. Doktorlarının, İlhan Şeşen’in tedavi sürecinin sona erdiği şeklinde bir beyanı olmadığı ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.