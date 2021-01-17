5 milyar 714 milyon kez dinlendiler 0:00 / 0:00

YouTube verilerine göre 2021'e en iyi giriş yapan şarkıcıİbrahim Tatlıses oldu. Tatlıses'in şarkıları bir haftada 16.3 milyon kez dinlendi. 2021'in ilk listesinde yer alan 10 şarkıcının şarkılarının toplam dinlenme sayısı 110 milyon.

İlk 10 listesinde yer alan şarkıcıların şarkıları, 2020'de ise toplam 5 milyar 714 milyon kez dinlendi. En çok dinlenen şarkısı 'Nankör Kedi' olan İbrahim Tatlıses'iMüslüm Gürses ile Sezen Aksu takip etti.

İBRAHİM TATLISES (ARABESK - TÜRKÜ)

Toplam: 816 milyon

En Çok Dinlenen Ülkeler

Türkiye: 549 milyon

Almanya: 57.4 milyon

Irak: 51.5 milyon

Azerbaycan: 15.8 milyon

Fransa: 10.7 milyon

En Çok Dinlenen Şehirler

İstanbul: 144 milyon

Ankara: 66. 6 milyon

İzmir: 37.4 milyon

Adana: 28.1 milyon

Konya: 22.4 milyon



En Çok Dinlenen Şarkıları

Nankör Kedi: 45.5 milyon

Şemmame: 27.8 milyon

Aramam: 21.2 milyon

Haydi Söyle: 17 milyon

Bir Kulunu Çok Sevdim: 16 milyon

MÜSLÜM GÜRSES (ARABESK)

Toplam: 728 milyon

En Çok Dinlenen Ülkeler

Türkiye: 664 milyon

Almanya: 20.7 milyon

Fransa: 5.4 milyon

Hollanda: 4.2 milyon

Avusturya: 3 milyon

En Çok Dinlenen Şehirler

İstanbul: 172 milyon

Ankara: 78.8 milyon

İzmir: 51.2 milyon

Adana: 42.9 milyon

Konya: 26.9 milyon

En Çok Dinlenen Şarkıları

Yıllar Utansın: 50.7 milyon

Gel Bahtımın Kar Beyazı: 35.6 milyon

Ayrılık Acı Bir Şey: 28.2 milyon

Unutamadım: 27.5 milyon

Seni Yazdım: 24.3 milyon

SEZEN AKSU (POP MÜZİK)

Toplam: 703 milyon

En Çok Dinlenen Ülkeler

Türkiye: 595 milyon

Azerbaycan: 18.8 milyon

Almanya: 18.4 milyon

Irak: 5.8 milyon

Fransa: 4 milyon

En Çok Dinlenen Şehirler

İstanbul: 160 milyon

Ankara: 66.8 milyon

İzmir: 47.5 milyon

Adana: 26.6 milyon

Bursa: 24.1 milyon

En Çok Dinlenen Şarkıları

Ben de Yoluma Giderim: 52.7 milyon

Yetinmeyi Bilir misin: 50.5 milyon

Sen Ağlama: 22.4 milyon

Biliyorsun: 21.6 milyon

Yansın İstanbul: 18.1 milyon

EZHEL (HIP HOP REGGAE TRAP)



Toplam: 698 milyon

En Çok Dinlenen Ülkeler

Türkiye: 581 milyon

Almanya: 40.1 milyon

Azerbaycan: 14.1 milyon

Hollanda: 7.2 milyon

Avusturya: 6.6 milyon

En Çok Dinlenen Şehirler

İstanbul: 169 milyon

Ankara: 65.1 milyon

İzmir: 58.3 milyon

Bursa: 25.2 milyon

Adana: 25.1 milyon

En Çok Dinlenen Şarkıları

Bir Sonraki Hayatım: 188 milyon

Aya: 119 milyon

Allah'ından Bul: 46.5 milyon

Wir Sind Kral: 31.1 milyon

Felaket: 26.4 milyon

BİLAL SONSES (ARABESK - POP MÜZİK - HİP HOP)

Toplam: 678 milyon

En Çok Dinlenen Ülkeler

Türkiye: 574 milyon

Almanya: 27.4 milyon

Bulgaristan: 10.1 milyon

Azerbaycan: 8.8 milyon

Irak: 6.1 milyon

En Çok Dinlenen Şehirler

İstanbul: 142 milyon

Ankara: 63.4 milyon

İzmir: 43.8 milyon

Bursa: 24.9 milyon

Adana: 24.5 milyon

En Çok Dinlenen Şarkıları

Sende Kaldı Yüreğim: 84.6 milyon

Hasbelkader: 83.5 milyon

Sonu Gelmez: 77.2 milyon

İçimdeki Sen: 44.2 milyon

Nefret: 42.6 milyon

MUSTAFA CECELİ (POP MÜZİK)

Toplam: 677 milyon

En Çok Dinlenen Ülkeler

Türkiye: 381 milyon

Irak: 36.8 milyon

Almanya: 29.9 milyon

Cezayir: 26.5 milyon

Azerbaycan: 23.8 milyon

En Çok Dinlenen Şehirler:

İstanbul: 97.3 milyon

Ankara: 40 milyon

İzmir: 26.4 milyon

Bakü: 16.7 milyon

Bursa: 16.6 milyon

En Çok Dinlenen Şarkıları

Mühür: 141 milyon

Bedel: 59.3 milyon

Gün Ağarmadan: 52.4 milyon

Çok Sevmek Yasaklanmalı: 49.4 milyon

Öptüm Nefesinden: 40 milyon

GAZAPİZM (RAP MÜZİK)

Toplam: 504 milyon

En Çok Dinlenen Ülkeler

Türkiye: 452 milyon

Almanya: 8.9 milyon

Azerbaycan: 7.3 milyon

Fransa: 3.1 milyon

KKTC: 2.6 milyon

En Çok Dinlenen Şehirler

İstanbul: 126 milyon

Ankara: 50 milyon

İzmir: 43.1 milyon

Adana: 21.3 milyon

Bursa: 18.5 milyon



En Çok Dinlenen Şarkıları

Unutulacak Dünler: 185 milyon

Sağı Solu Kes: 66 milyon

Pisliğin Üstüne Basmışlar: 40 milyon

Heyecanı Yok: 25.6 milyon

Yol: 17.8 milyon

AHMET KAYA (PROTEST MÜZİK - ÖZGÜN MÜZİK)

Toplam: 485 milyon

En Çok Dinlenen Ülkeler

Türkiye: 409 milyon

Almanya: 19.6 milyon

Irak: 7.8 milyon

Azerbaycan: 6.9 milyon

Fransa: 4.4 milyon



En Çok Dinlenen Şehirler

İstanbul: 107 milyon

Ankara: 48.5 milyon

İzmir: 33.2 milyon

Adana: 22.7 milyon

Antalya: 14.5 milyon

En Çok Dinlenen Şarkıları

Nereden Bileceksiniz: 86.4 milyon

Kum Gibi: 31 milyon

Söyle: 23.8 milyon

Şafak Türküsü: 17.4 milyon

Giderim: 15.6 milyon

YILDIZ TİLBE (FANTAZİ MÜZİK - POP MÜZİK)

Toplam: 268 milyon

En Çok Dinlenen Ülkeler

Türkiye: 239 milyon

Almanya: 7.8 milyon

Azerbaycan: 2.7 milyon

Bulgaristan: 1.7 milyon

Fransa: 1.6 milyon

En Çok Dinlenen Şehirler

İstanbul: 61.4 milyon

Ankara: 26.1 milyon

İzmir: 22.5 milyon

Adana: 11.3 milyon

Bursa: 9.83 milyon

En Çok Dinlenen Şarkıları

Hasbelkader: 83.5 milyon

Vazgeçtim: 9.9 milyon

Yürü Anca Gidersin: 9.8 milyon

Sana Kalbim Geçti: 9.2 milyon

Bir Tek Düşüncem: 7.2 milyon

EKİN UZUNLAR (KARADENİZ MÜZİĞİ)

Toplam: 157 milyon

En Çok Dinlenen Ülkeler

Türkiye: 139 milyon

Almanya: 4.5 milyon

Azerbaycan: 3.7 milyon

Bulgaristan: 913 bin

Fransa: 887 bin

En Çok Dinlenen Şehirler

İstanbul: 37.6 milyon

Ankara: 15.4 milyon

İzmir: 8.3 milyon

Bursa: 5.9 milyon

Konya: 5.8 milyon

En Çok Dinlenen Şarkıları

Öptüm Nefesinden: 40 milyon

Sürme Sürgüne: 27.6 milyon

Hüzün Gemileri: 26.7 milyon

Zelzele: 11.8 milyon

Geliyorum Yar: 10.4 milyon