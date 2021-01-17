5 milyar 714 milyon kez dinlendiler

YouTube verilerine göre 2021'e en iyi giriş yapan şarkıcıİbrahim Tatlıses oldu. Tatlıses'in şarkıları bir haftada 16.3 milyon kez dinlendi. 2021'in ilk listesinde yer alan 10 şarkıcının şarkılarının toplam dinlenme sayısı 110 milyon.
İlk 10 listesinde yer alan şarkıcıların şarkıları, 2020'de ise toplam 5 milyar 714 milyon kez dinlendi. En çok dinlenen şarkısı 'Nankör Kedi' olan İbrahim Tatlıses'iMüslüm Gürses ile Sezen Aksu takip etti.
İBRAHİM TATLISES (ARABESK - TÜRKÜ)
Toplam: 816 milyon
En Çok Dinlenen Ülkeler
Türkiye: 549 milyon
Almanya: 57.4 milyon
Irak: 51.5 milyon
Azerbaycan: 15.8 milyon
Fransa: 10.7 milyon
En Çok Dinlenen Şehirler
İstanbul: 144 milyon
Ankara: 66. 6 milyon
İzmir: 37.4 milyon
Adana: 28.1 milyon
Konya: 22.4 milyon
En Çok Dinlenen Şarkıları
Nankör Kedi: 45.5 milyon
Şemmame: 27.8 milyon
Aramam: 21.2 milyon
Haydi Söyle: 17 milyon
Bir Kulunu Çok Sevdim: 16 milyon
MÜSLÜM GÜRSES (ARABESK)
Toplam: 728 milyon
En Çok Dinlenen Ülkeler
Türkiye: 664 milyon
Almanya: 20.7 milyon
Fransa: 5.4 milyon
Hollanda: 4.2 milyon
Avusturya: 3 milyon
En Çok Dinlenen Şehirler
İstanbul: 172 milyon
Ankara: 78.8 milyon
İzmir: 51.2 milyon
Adana: 42.9 milyon
Konya: 26.9 milyon
En Çok Dinlenen Şarkıları
Yıllar Utansın: 50.7 milyon
Gel Bahtımın Kar Beyazı: 35.6 milyon
Ayrılık Acı Bir Şey: 28.2 milyon
Unutamadım: 27.5 milyon
Seni Yazdım: 24.3 milyon
SEZEN AKSU (POP MÜZİK)
Toplam: 703 milyon
En Çok Dinlenen Ülkeler
Türkiye: 595 milyon
Azerbaycan: 18.8 milyon
Almanya: 18.4 milyon
Irak: 5.8 milyon
Fransa: 4 milyon
En Çok Dinlenen Şehirler
İstanbul: 160 milyon
Ankara: 66.8 milyon
İzmir: 47.5 milyon
Adana: 26.6 milyon
Bursa: 24.1 milyon
En Çok Dinlenen Şarkıları
Ben de Yoluma Giderim: 52.7 milyon
Yetinmeyi Bilir misin: 50.5 milyon
Sen Ağlama: 22.4 milyon
Biliyorsun: 21.6 milyon
Yansın İstanbul: 18.1 milyon
EZHEL (HIP HOP REGGAE TRAP)
Toplam: 698 milyon
En Çok Dinlenen Ülkeler
Türkiye: 581 milyon
Almanya: 40.1 milyon
Azerbaycan: 14.1 milyon
Hollanda: 7.2 milyon
Avusturya: 6.6 milyon
En Çok Dinlenen Şehirler
İstanbul: 169 milyon
Ankara: 65.1 milyon
İzmir: 58.3 milyon
Bursa: 25.2 milyon
Adana: 25.1 milyon
En Çok Dinlenen Şarkıları
Bir Sonraki Hayatım: 188 milyon
Aya: 119 milyon
Allah'ından Bul: 46.5 milyon
Wir Sind Kral: 31.1 milyon
Felaket: 26.4 milyon
BİLAL SONSES (ARABESK - POP MÜZİK - HİP HOP)
Toplam: 678 milyon
En Çok Dinlenen Ülkeler
Türkiye: 574 milyon
Almanya: 27.4 milyon
Bulgaristan: 10.1 milyon
Azerbaycan: 8.8 milyon
Irak: 6.1 milyon
En Çok Dinlenen Şehirler
İstanbul: 142 milyon
Ankara: 63.4 milyon
İzmir: 43.8 milyon
Bursa: 24.9 milyon
Adana: 24.5 milyon
En Çok Dinlenen Şarkıları
Sende Kaldı Yüreğim: 84.6 milyon
Hasbelkader: 83.5 milyon
Sonu Gelmez: 77.2 milyon
İçimdeki Sen: 44.2 milyon
Nefret: 42.6 milyon
MUSTAFA CECELİ (POP MÜZİK)
Toplam: 677 milyon
En Çok Dinlenen Ülkeler
Türkiye: 381 milyon
Irak: 36.8 milyon
Almanya: 29.9 milyon
Cezayir: 26.5 milyon
Azerbaycan: 23.8 milyon
En Çok Dinlenen Şehirler:
İstanbul: 97.3 milyon
Ankara: 40 milyon
İzmir: 26.4 milyon
Bakü: 16.7 milyon
Bursa: 16.6 milyon
En Çok Dinlenen Şarkıları
Mühür: 141 milyon
Bedel: 59.3 milyon
Gün Ağarmadan: 52.4 milyon
Çok Sevmek Yasaklanmalı: 49.4 milyon
Öptüm Nefesinden: 40 milyon
GAZAPİZM (RAP MÜZİK)
Toplam: 504 milyon
En Çok Dinlenen Ülkeler
Türkiye: 452 milyon
Almanya: 8.9 milyon
Azerbaycan: 7.3 milyon
Fransa: 3.1 milyon
KKTC: 2.6 milyon
En Çok Dinlenen Şehirler
İstanbul: 126 milyon
Ankara: 50 milyon
İzmir: 43.1 milyon
Adana: 21.3 milyon
Bursa: 18.5 milyon
En Çok Dinlenen Şarkıları
Unutulacak Dünler: 185 milyon
Sağı Solu Kes: 66 milyon
Pisliğin Üstüne Basmışlar: 40 milyon
Heyecanı Yok: 25.6 milyon
Yol: 17.8 milyon
AHMET KAYA (PROTEST MÜZİK - ÖZGÜN MÜZİK)
Toplam: 485 milyon
En Çok Dinlenen Ülkeler
Türkiye: 409 milyon
Almanya: 19.6 milyon
Irak: 7.8 milyon
Azerbaycan: 6.9 milyon
Fransa: 4.4 milyon
En Çok Dinlenen Şehirler
İstanbul: 107 milyon
Ankara: 48.5 milyon
İzmir: 33.2 milyon
Adana: 22.7 milyon
Antalya: 14.5 milyon
En Çok Dinlenen Şarkıları
Nereden Bileceksiniz: 86.4 milyon
Kum Gibi: 31 milyon
Söyle: 23.8 milyon
Şafak Türküsü: 17.4 milyon
Giderim: 15.6 milyon
YILDIZ TİLBE (FANTAZİ MÜZİK - POP MÜZİK)
Toplam: 268 milyon
En Çok Dinlenen Ülkeler
Türkiye: 239 milyon
Almanya: 7.8 milyon
Azerbaycan: 2.7 milyon
Bulgaristan: 1.7 milyon
Fransa: 1.6 milyon
En Çok Dinlenen Şehirler
İstanbul: 61.4 milyon
Ankara: 26.1 milyon
İzmir: 22.5 milyon
Adana: 11.3 milyon
Bursa: 9.83 milyon
En Çok Dinlenen Şarkıları
Hasbelkader: 83.5 milyon
Vazgeçtim: 9.9 milyon
Yürü Anca Gidersin: 9.8 milyon
Sana Kalbim Geçti: 9.2 milyon
Bir Tek Düşüncem: 7.2 milyon
EKİN UZUNLAR (KARADENİZ MÜZİĞİ)
Toplam: 157 milyon
En Çok Dinlenen Ülkeler
Türkiye: 139 milyon
Almanya: 4.5 milyon
Azerbaycan: 3.7 milyon
Bulgaristan: 913 bin
Fransa: 887 bin
En Çok Dinlenen Şehirler
İstanbul: 37.6 milyon
Ankara: 15.4 milyon
İzmir: 8.3 milyon
Bursa: 5.9 milyon
Konya: 5.8 milyon
En Çok Dinlenen Şarkıları
Öptüm Nefesinden: 40 milyon
Sürme Sürgüne: 27.6 milyon
Hüzün Gemileri: 26.7 milyon
Zelzele: 11.8 milyon
Geliyorum Yar: 10.4 milyon
YORUMLAR