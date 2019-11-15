Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 'ilk ara tatili' bugünkü derslerin ardından başladı. Bugün ara tatil öncesi son kez okula gelen öğrenciler de hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak olmanın sevincini yaşadı. Okuldan çıkan çocukların yüzlerinde tatilin verdiği gülümsemeyle evlerine koşarak gittikleri görüldü.

İSTANBUL'DA TATİL YOĞUNLUĞU, TRAFİĞE DİKKAT

İstanbul'da da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 2 milyon 819 bin 443 öğrenci için ilk ara tatil bugün başlıyor. Öğrenciler, bugünkü derslerini tamamladıktan sonra ilk ara tatillerine başlayacak. Bu kapsamda, İstanbul'daki 7 bin 60 okulda eğitim gören öğrenciler, tatile çıkacak. İşte o tatilciler okul çıkışından sonra otogar ve havalimanlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Özellikle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor. Ara tatili yurt içi ve dışında değerlendirmek isteyen yolcular nedeniyle öğle saatlerinden itibaren iç hatlar terminalinde yoğunluk oluştu. Terminal girişlerinde kontrolden geçen yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi. Kontuarlar ile terminal girişlerindeki yoğunluğun azalması için görevliler de bazı önlemler aldı. Saat 16.30 gibi yüzde 54 seviyesinde olan İstanbul trafiğinde de iş çıkışı ve özel araçlarıyla tatile çıkacaklar nedeniyle yoğunluk bekleniyor. İstanbul'da yoğunluk saat 17.16 itibariyle yüzde 60'a ulaştı.