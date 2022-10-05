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İlk ara tatil ne zaman olacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

Okulların ara tatil tarihleri merak konusu oldu. Kasım ayında bu senenin ilk ara tatiline çıkacak öğrenciler "Ara tatil ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 ara tatil tarihlerini paylaştı. İşte MEB ara tatil tarihleri ile kasım ara tatil tarihi...

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  • İlk ara tatil ne zaman olacak? 2022-2023 Kasım ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

    Okullar bu sene 12 Eylül 2022 itibarıyla başladı. Ekim ayına girilmesiyle beraber "Kasım ilk ara tatil ne zaman?" sorusu araması sıklaştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların ne zaman ara vereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasıyla ara tatil tarihleri de belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...
  • İlk ara tatil ne zaman olacak? 2022-2023 Kasım ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

    OKULLAR NE ZAMAN YARIYIL TATİLİNE GİRECEK?

    MEB tarafından açıklanan takvime göre;

    14-18 Kasım 2022 ilk yarıyıl tatili
  • İlk ara tatil ne zaman olacak? 2022-2023 Kasım ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 

    17-20 Nisan 2023 ikinci yarıyıl tatili

    Ayrıca, ikinci yarıyıl tatili Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.
  • İlk ara tatil ne zaman olacak? 2022-2023 Kasım ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile ara tatil tarihleri

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bugün (12 Eylül) başladı. Uzun bir online eğitimden sonra okula dönen öğrencileri uzun bir eğitim dönemi bekliyor.

    12 Eylül'de başlayan eğitim ve öğretim yılı, 16 Haziran 2023 tarihinde sonlanacak.

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