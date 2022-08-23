İlk Çağ Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih İlk Çağ Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti: İlk Çağ Uygarlıkları (Medeniyetleri) Hangileri, Özellikleri Neler?
ABONE OL

İlk Çağ Uygarlıkları isimleri, konu anlatımı ve özeti: İlk Çağ Uygarlıkları (Medeniyetleri) hangileri, özellikleri neler?

İlk Çağ; yazının bulunduğu tarih olan M. Ö. 3200 ile Kavimler Göçü’nün gerçekleştiği tarih olan M. Ö. 375 yıllar arasında kapsayan döneme verilen isimdir. Tarihin en uzun dönemi olarak karşımıza çıkan bu çağda kurulan İlk Çağ uygarlıkları hangileridir? Farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda kurulan ve dünya kültürel mirasının temelini oluşturan İlk Çağ medeniyetleri nelerdir? Ayrıntılar yazımızın devamında…

İlk Çağ Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti: İlk Çağ Uygarlıkları (Medeniyetleri) Hangileri, Özellikleri Neler?
İlk Çağ Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti
0:00 / 0:00

Ticari, askeri ve siyasi açıdan birbirinden farklı meziyetlere sahip olarak tarih sahnesinde yerini alan İlk çağ uygarlıkları özellikleri nelerdir? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de faydalanabilmesi adına İlk Çağ uygarlıkları konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık.

İşte, İlk Çağ uygarlıkları kronolojik sıralaması ve Antik Çağ medeniyetleri hakkındaki tüm detaylar…

İlk Çağ Uygarlıkları

Çin’den Anadolu’ya, Mısır’dan Yunan coğrafyasına kadar kurulmuş olan tüm Antik Çağ medeniyetleri şu şekilde listelenebilir:

Hint Uygarlığı

  • M.Ö. 4000 yılında İndus Nehri etrafında yerleşmiş olan bir uygarlıktır.
  • Coğrafi olarak birbirinden ayrılan bölgelere sahip olan Hint uygarlığında bu sebeple din ve ırk bütünlüğü sağlanamamıştır.
  • Toplumsal sınıflar oldukça yaygındır ve buna bağlı olarak katı bir kast sistemi uygulanmıştır.
  • Veda, Brahmanizm ve Budizm dinleri bu coğrafyada ortaya çıkmıştır.

Çin Uygarlığı

  • M.Ö. 2400 yılına kadar uzanan Çin uygarlığı tarihine ait ilk yazılı belgeler M. Ö. 1500’lü yıllara aittir.
  • Pusula, mürekkep, barut, kâğıt, matbaa gibi birçok buluş tarihte ilk kez Çin’de ortaya çıkmıştır.
  • Bölgenin başlıca geçim kaynağı tarım ve ticaret olmuştur.
  • Dini açıdan Konfüçyüs ve Tao gibi düşünürlerin önemli etkileri olmuştur.
  • Hint uygarlığında ortaya çıkan Budizm; en çok yayılma imkânını Çin’de bulmuştur.

Mısır Uygarlığı

  • M.Ö. 3150 ile M. Ö. 333 yılları arasında etkisini göstermiş olan bir uygarlıktır.
  • Nil Nehri etrafında kurulmuştur ve nehir tüm yaşama yön vermiştir.
  • Tarih boyunca birden fazla hanedan tarafından yönetilmiştir.
  • Tıp ve eczacılık gibi alanlarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir.
  • Gökyüzünün incelenmesi için rasathaneler inşa edilmiş ve astronomide oldukça ilerlemişlerdir.
  • Hiyeroglif adında bir yazı türü geliştirmişlerdir.
  • Ölümden sonra yaşama olan inanç sebebiyle anıt mezar olarak piramitler inşa edilmiştir. Bunların en önemlileri; Keops, Kefren ve Mikerinos’tur.
  • Geometri ve matematikte önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Mezopotamya Uygarlıkları

  • Sümerler (M. Ö. 4000 – M. Ö. 2000): Mezopotamya’da ortaya çıkmış olan ilk uygarlıktır. M. Ö. 3000 yılında çivi yazısını icat etmişlerdir.
  • Akadlar (M. Ö. 2334 – M. Ö. 2150): Tarihteki ilk imparatorluk olarak tarihi kaynaklarda yerini almaktadır. Başkentleri Agade şehridir.
  • Elamlar (M. Ö. 3000 – M. Ö. 646): Sümer ülkesini işgal ederek Sümerlere son vermişlerdir. İran medeniyetinin ortaya çıkmasında önemli bir yere sahiptir.
  • Asurlar (M. Ö. 2025 – M. Ö. 612): Önemli bir ticaret devletidir. Ayrıca yazının Anadolu’ya gelmesi Asurlar aracılığıyla gerçekleşmiştir.
  • Babiller (M. Ö. 1894 – M. Ö. 595): Tarihte önemli bir yeri olan Hammurabi Kanunları bu dönemde oluşturulmuştur. Yine bu dönemde hafta 7 güne bölünmüştür.

Anadolu Uygarlıkları

  • Hattiler (M. Ö. 2500 – M. Ö. 1700): Anadolu’ya gerçekleşen göçler sonucu bölgeye yerleşen Hattiler hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlıdır.
  • Hititler (M. Ö. 1650 – M. Ö. 700): Başkenti Hattuşaş’tır. Mısır ile gerçekleşen savaşın neticesinde, tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır. (M. Ö. 1296)
  • Frigyalılar (M. Ö. 750 – M. Ö. 676): Önemli bir ticaret ülkesidir. Dokumacılık, tarım ve hayvancılık alanında önemli gelişmeler kaydetmişlerdir.
  • İyonlar (M. Ö. 1200 – M. Ö. 745): Şehir devletleri şeklinde bir yönetimi sahip olan İyonlar; Pisagor, Hipokrat gibi önemli filozoflara ev sahipliği yapmıştır.
  • Urartular (M. Ö. 900 – M. Ö. 600): Başkenti Tuşpa olan Urartular; taş işçiliğinde gelişmiştir. Van Kalesi bu dönemde inşa edilmiştir.
  • Lidyalılar (M. Ö. 687 – M. Ö. 548): Devrin önemli bir ticaret yolu olan Kral Yolu bu dönemde oluşturulmuştur. Parayı icat eden uygarlık olarak da bilinen Lidyalılar bu özellikleri ile İlk Çağ uygarlıkları isimleri arasında öne çıkmaktadır.

Fenike Uygarlığı

  • M.Ö. 13. yüzyılda tarih sahnesine çıkmışlardır.
  • Ticari alanda önemli başarılar elde etmişler ve birçok ticaret kolonileri meydana getirmişlerdir.
  • 22 harften oluşan Fenike alfabesini oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugünkü Latin alfabesinin temelini oluşturmaktadır.

İran Uygarlıkları

  • Med ve Pers İmparatorluklarının meydana getirmiş olduğu bir uygarlıktır.

Yunan Uygarlığı

  • Girit Uygarlığı (M. Ö. 3500 – M. Ö. 1200): Ege’de kurulan ilk medeniyettir. Kolonicilik ve deniz ticaretiyle uğraşmışlardır.
  • Miken (Aka) Uygarlığı M. Ö. 2000 – M. Ö. 1200): Şehir devletleri şeklinde yönetilmişlerdir. Tarihe Truva Savaşı olarak geçen savaş bu dönemde Akalar ile Truvalılar arasında gerçekleşmiştir.
  • Yunan Uygarlığı (M. Ö. 1200 – M. Ö. 377): Tıpkı Akalar gibi şehir devletleri şeklinde yönetilmişlerdir. Felsefe, edebiyat, tıp gibi birçok alanda önemli eserler vermişlerdir. Deniz ticareti ve koloni faaliyetleri bu uygarlığın en önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Süleymaniye' açıklaması - Öne çıkan güncel haberler
GÜNDEM Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Süleymaniye" ...
Son dakika haberi: Annesinin arkadaşı evdeydi: Öldüren karşılaşma! - Güncel haberler
GÜNDEM Annesinin arkadaşı evdeydi! Öldüren karşılaşma!
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
GÜNDEM KYK yurt ve burs başvuru tarihlerinde
Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu
GÜNDEM 40 yıllık hayali gerçek oldu
Av yasağı kalktı mı, ne zaman kalkıyor? 2022 Balık sezonu ne zaman açılıyor?
GÜNDEM Av yasağı ne zaman kalkıyor 2022?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı
Son dakika: Evinin önünde otururken hortuma kapıldı! - Güncel haberler
GÜNDEM Evinin önünde otururken hortuma kapıldı!
İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti: İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri Hangileri, Özellikleri Neler?
GÜNDEM İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ...
KYK borçları ne zaman silinecek? 2022 KYK kredi affı çıkacak mı?
GÜNDEM Bakan Nebati' den beklenen açıklama geldi
Son dakika haberi: Eskişehir'de parkta feci darp ve cinayet! - Güncel haberler
GÜNDEM Parkta feci darp ve cinayet!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.