İlk Çağ Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti

Ticari, askeri ve siyasi açıdan birbirinden farklı meziyetlere sahip olarak tarih sahnesinde yerini alan İlk çağ uygarlıkları özellikleri nelerdir? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de faydalanabilmesi adına İlk Çağ uygarlıkları konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık.
İşte, İlk Çağ uygarlıkları kronolojik sıralaması ve Antik Çağ medeniyetleri hakkındaki tüm detaylar…
İlk Çağ Uygarlıkları
Çin’den Anadolu’ya, Mısır’dan Yunan coğrafyasına kadar kurulmuş olan tüm Antik Çağ medeniyetleri şu şekilde listelenebilir:
Hint Uygarlığı
- M.Ö. 4000 yılında İndus Nehri etrafında yerleşmiş olan bir uygarlıktır.
- Coğrafi olarak birbirinden ayrılan bölgelere sahip olan Hint uygarlığında bu sebeple din ve ırk bütünlüğü sağlanamamıştır.
- Toplumsal sınıflar oldukça yaygındır ve buna bağlı olarak katı bir kast sistemi uygulanmıştır.
- Veda, Brahmanizm ve Budizm dinleri bu coğrafyada ortaya çıkmıştır.
Çin Uygarlığı
- M.Ö. 2400 yılına kadar uzanan Çin uygarlığı tarihine ait ilk yazılı belgeler M. Ö. 1500’lü yıllara aittir.
- Pusula, mürekkep, barut, kâğıt, matbaa gibi birçok buluş tarihte ilk kez Çin’de ortaya çıkmıştır.
- Bölgenin başlıca geçim kaynağı tarım ve ticaret olmuştur.
- Dini açıdan Konfüçyüs ve Tao gibi düşünürlerin önemli etkileri olmuştur.
- Hint uygarlığında ortaya çıkan Budizm; en çok yayılma imkânını Çin’de bulmuştur.
Mısır Uygarlığı
- M.Ö. 3150 ile M. Ö. 333 yılları arasında etkisini göstermiş olan bir uygarlıktır.
- Nil Nehri etrafında kurulmuştur ve nehir tüm yaşama yön vermiştir.
- Tarih boyunca birden fazla hanedan tarafından yönetilmiştir.
- Tıp ve eczacılık gibi alanlarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir.
- Gökyüzünün incelenmesi için rasathaneler inşa edilmiş ve astronomide oldukça ilerlemişlerdir.
- Hiyeroglif adında bir yazı türü geliştirmişlerdir.
- Ölümden sonra yaşama olan inanç sebebiyle anıt mezar olarak piramitler inşa edilmiştir. Bunların en önemlileri; Keops, Kefren ve Mikerinos’tur.
- Geometri ve matematikte önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Mezopotamya Uygarlıkları
- Sümerler (M. Ö. 4000 – M. Ö. 2000): Mezopotamya’da ortaya çıkmış olan ilk uygarlıktır. M. Ö. 3000 yılında çivi yazısını icat etmişlerdir.
- Akadlar (M. Ö. 2334 – M. Ö. 2150): Tarihteki ilk imparatorluk olarak tarihi kaynaklarda yerini almaktadır. Başkentleri Agade şehridir.
- Elamlar (M. Ö. 3000 – M. Ö. 646): Sümer ülkesini işgal ederek Sümerlere son vermişlerdir. İran medeniyetinin ortaya çıkmasında önemli bir yere sahiptir.
- Asurlar (M. Ö. 2025 – M. Ö. 612): Önemli bir ticaret devletidir. Ayrıca yazının Anadolu’ya gelmesi Asurlar aracılığıyla gerçekleşmiştir.
- Babiller (M. Ö. 1894 – M. Ö. 595): Tarihte önemli bir yeri olan Hammurabi Kanunları bu dönemde oluşturulmuştur. Yine bu dönemde hafta 7 güne bölünmüştür.
Anadolu Uygarlıkları
- Hattiler (M. Ö. 2500 – M. Ö. 1700): Anadolu’ya gerçekleşen göçler sonucu bölgeye yerleşen Hattiler hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlıdır.
- Hititler (M. Ö. 1650 – M. Ö. 700): Başkenti Hattuşaş’tır. Mısır ile gerçekleşen savaşın neticesinde, tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır. (M. Ö. 1296)
- Frigyalılar (M. Ö. 750 – M. Ö. 676): Önemli bir ticaret ülkesidir. Dokumacılık, tarım ve hayvancılık alanında önemli gelişmeler kaydetmişlerdir.
- İyonlar (M. Ö. 1200 – M. Ö. 745): Şehir devletleri şeklinde bir yönetimi sahip olan İyonlar; Pisagor, Hipokrat gibi önemli filozoflara ev sahipliği yapmıştır.
- Urartular (M. Ö. 900 – M. Ö. 600): Başkenti Tuşpa olan Urartular; taş işçiliğinde gelişmiştir. Van Kalesi bu dönemde inşa edilmiştir.
- Lidyalılar (M. Ö. 687 – M. Ö. 548): Devrin önemli bir ticaret yolu olan Kral Yolu bu dönemde oluşturulmuştur. Parayı icat eden uygarlık olarak da bilinen Lidyalılar bu özellikleri ile İlk Çağ uygarlıkları isimleri arasında öne çıkmaktadır.
Fenike Uygarlığı
- M.Ö. 13. yüzyılda tarih sahnesine çıkmışlardır.
- Ticari alanda önemli başarılar elde etmişler ve birçok ticaret kolonileri meydana getirmişlerdir.
- 22 harften oluşan Fenike alfabesini oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugünkü Latin alfabesinin temelini oluşturmaktadır.
İran Uygarlıkları
- Med ve Pers İmparatorluklarının meydana getirmiş olduğu bir uygarlıktır.
Yunan Uygarlığı
- Girit Uygarlığı (M. Ö. 3500 – M. Ö. 1200): Ege’de kurulan ilk medeniyettir. Kolonicilik ve deniz ticaretiyle uğraşmışlardır.
- Miken (Aka) Uygarlığı M. Ö. 2000 – M. Ö. 1200): Şehir devletleri şeklinde yönetilmişlerdir. Tarihe Truva Savaşı olarak geçen savaş bu dönemde Akalar ile Truvalılar arasında gerçekleşmiştir.
- Yunan Uygarlığı (M. Ö. 1200 – M. Ö. 377): Tıpkı Akalar gibi şehir devletleri şeklinde yönetilmişlerdir. Felsefe, edebiyat, tıp gibi birçok alanda önemli eserler vermişlerdir. Deniz ticareti ve koloni faaliyetleri bu uygarlığın en önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır.
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