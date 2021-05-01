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İlk çeyrekte 3 bin yabancı ortaklı şirket kuruldu

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 3 binden fazla yabancı ortaklı şirket kuruldu. Kurulan yabancı ortaklı şirketlerin toplam sermayesi yaklaşık 2,2 milyar lira oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, İstanbul'da kurulan şirketlerin toplam sermayesi 1.8 milyar liraya yaklaşırken, 107 milyon lira sermayeyle Mersin ikinci sırada yer aldı

İlk çeyrekte 3 bin yabancı ortaklı şirket kuruldu
AA

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini devam ettirmesine rağmen toplam sermayesi 2.2 milyar liraya yaklaşan 3 bin 218 yabancı ortaklı şirket kuruluşu gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) istatistiklerine göre, Ocak-Mart döneminde kurulan şirketlerin 333'ü anonim, 2 bin 885'i limited şirket olarak faaliyete geçerken, yabancı sermaye oranı yüzde 88,14'ü buldu.

Bu şirketlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 200'ünün İran, 124'ünün Suriye, 84'ünün Ürdün, 73'ünün Libya, Almanya ve Pakistan, 72'sinin Lübnan ortaklı olduğu görüldü. Bu ülkeleri, 70 şirketle Azerbaycan, 67 şirketle Mısır, 65 şirketle Irak, 51 şirketle ABD, 42 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve 41 şirketle Suudi Arabistan ortaklı olanlar izledi.

Katar ortaklı şirketlerin toplam sermayesi 3 aylık dönemde 816,6 milyon lirayı geçti. Hollanda ortaklı şirketlerin sermayesi 231,9 milyon lira, İran ortaklı şirketlerin sermayesi 61,7 milyon lira, Ürdün ortaklıların sermayesi 60 milyon lira, Suriye ortaklıların sermayesi 58,7 milyon lira, Suudi Arabistan ortaklıların sermayesi 52,1 milyon lira, Almanya ortaklıların sermayesi 40,3 milyon lira ve Irak ortaklıların sermayesi 31,9 milyon lira olarak hesaplandı.

YABANCI ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTANBUL İLK SIRADA

İstanbul, 2 bin 31 şirketle söz konusu dönemde en fazla yabancı sermayeli şirketin kurulduğu iller arasında ilk sırada yer aldı. Antalya 158, Ankara 145, Mersin 118, Gaziantep 116 ve Bursa 105 şirketle İstanbul'u takip etti. İstanbul'da kurulan söz konusu şirketlerin toplam sermayesi 1,8 milyar liraya yaklaştı.

İstanbul'u sermaye büyüklüğü bakımından 107 milyon lirayla Mersin, 79 milyon lirayla Gaziantep, 52 milyon lirayla Ankara, 46,7 milyon lirayla Bursa, 41,3 milyon lirayla Antalya izledi.

Artvin, Bitlis, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Erzincan, Karabük, Kars, Sinop, Siirt ve Zonguldak'ta yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen yılın ilk üç ayında ise 1.1 milyar lira sermayeye sahip 3 bin 160 yabancı ortaklı şirket kurulmuştu.

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