        İlk gösterim Bakü'de

        Yönetmenliğini Mehmet Ali Ergin'in üstlendiği, başrollerinde Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı "Bugün Güzel" filmi, Bakü'de Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle dünya prömiyerini gerçekleştirdi

        Giriş: 09.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 09.12.2025 - 12:20
        Türkiye’de 12 Aralık'ta gösterime girecek olan 'Bugün Güzel' filmi, ilk özel gösterimini Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirdi.

        Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçirilen organizasyon, sinema sektöründen önemli isimleri, sanat dünyasının temsilcilerini, basın mensuplarını ve davetlileri bir araya getirdi. Gala gecesine Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, filmin yapımcısı Cemal Okan, yönetmeni Mehmet Ali Ergin ve başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Oğuzhan Koç katıldı.

        Bakü’de olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren oyuncular, sıcak karşılama ve misafirperverlikleri için tüm Azerbaycan halkına teşekkür ettiler.

        OĞUZHAN KOÇ: ÇOK TATLI BİR FİLM YAPTIK

        Çok tatlı bir heyecan içinde olduklarını belirten Oğuzhan Koç; "Filmimizin ilk gösterimini burada yapıyoruz. Çok heyecanlıyız. Görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın, yazın bize. Güzel, tatlı bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Umarım beğenirsiniz" dedi.

        AYÇA AYŞİN TURAN: İNŞALLAH UĞURLU GELİRSİNİZ

        Ayça Ayşin Turan ise duygularını; "Çok tatlı bir ekiple çok güzel bir iş çıkardık.Daha izleyemedim ilk defa burada sizinle izleyeceğim. İnşallah uğurlu gelirsiniz bize ve bol gişeler yaparız. Hikayesine beni dahil ettiği için Oğuzhan’a, kendisiyle çalışmayı çok sevdiğim yapımcımız Cemal Okan’a ve yönetmenimize bu güzel yolculuk için çok teşekkür ediyorum" şeklinde dile getirdi.

        Duygusal derinliği yüksek anlatımı ve samimi hikâyesiyle dikkat çeken 'Bugün Güzel', modern hayatın içinde kaybolmuş iki insanın yollarının beklenmedik bir anda kesişmesini ve bu karşılaşmanın hayatlarında yarattığı dönüşümü mizahi bir dil ile konu alıyor. Film, izleyiciye umut ve yeniden başlama cesareti aşılarken hayata farklı bir pencereden bakabilme imkânı sunuyor.

