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İlk iftar ne zaman? İl il iftar saatleri

Milyonlarca mümin Ramazan ayının ilk orucu için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı koronavirüsün gölgesinde geçecek. Ramazan ayında oruç tutmak her müslümana farz kılınmıştır. Peki ilk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte il il iftar vakitleri...

İlk iftar ne zaman? İl il iftar saatleri

Ramazan ayında koronavirüs nedeniyle kalabalıkların bir araya gelmesi yasaklandı. Müminler bu yıl iftar için evine misafir kabul etmeden Ramazan ayını ailesi ile geçirecek. Peki bu sene ilk iftar ne zaman, saat kaçta? İşte il il iftar saatleri...

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLA

İLK İFTAR NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk iftarı 13 Nisan Salı akşamı yapılacak.

İFTAR DUASI

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Resûl-i Ekrem, oruçlunun iftar anında yapacağı duanın geri çevrilmeyeceği müjdesini verir (İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 48).

İftar duası, oruç tutan kişinin ibadet bilincini güçlendiren ve Allah katında özel bir konuma sahip bu ibadeti yerine getirmenin şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi iftar sofrasında bulunanlar bakımından dinî eğitimin de bir parçasını oluşturur.

Bu esnada herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir: “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 22)

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247). Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.

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