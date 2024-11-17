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        Haberler Sağlık İlk karaciğer naklini yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti | Sağlık Haberleri

        İlk karaciğer naklini yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu vefat etti

        İlk karaciğer naklini yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 21:20 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:34
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        İlk karaciğer naklini yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
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        Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

        Cenaze töreninin Salı günü İstanbul'da yapılması bekleniyor.

        Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.

        SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz. “Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı” listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak." denildi.

        MÜNCİ KALAYOĞLU KİMDİR

        Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor. Kalayoğlu, 1940’da doğdu. Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı. 1967- 1968 yılları arasında Mount Sinai Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda, 1968-1971 yılları arasında Pittsburgh Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalında çalıştı. Yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1972’de doçent, 1977’de profesör oldu.

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