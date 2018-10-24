Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru Sinop'ta, liman yakınanındaki karayolunda görüntülendi.

DHA'nın haberine göre Sinop'un Akliman mevkiinde karayolunda yerde yatan bir deniz canlısı gören vatandaşlar, fotoğrafını çekti.

Vatandaşlar tarafından öldüğü sanılan su samuru aniden canlanarak yürümeye başladı. Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samurunun Sinop'ta ilk kez görüntülendiği belirtildi.

Uzmanlar, canlının Türkiye'de farklı noktalarda görüldüğünü kaydederek, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

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