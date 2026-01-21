Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İlk sahur ne zaman, 2026 Diyanet takvimine göre Ramazan ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?

        İlk sahur ne zaman? 2026 Ramazan ayında ilk sahura ne zaman kalkılacak?

        Şaban ayına girilmesiyle birlikte Ramazan ayına geri sayım başladı. On bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan'da, ilk sahur gecesinin hangi güne denk geleceği merak ediliyor. Sahur, Ramazan ayında her ilin kendi imsak vaktine göre oruç başlamadan önce yapılır. Bu kapsamda "2026 Diyanet takvimine göre ilk sahur ne zaman, hangi gün yapılacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 16:38 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:38
        ABONE OL
        1

        Şaban ayının başlamasının ardından gözler Ramazan ayına çevrildi. Oruç ibadetinin farz kılındığı Ramazan ayı, müslümanlar için büyük önem taşıyor. Bu ayda oruç tutucak vatandaşlar, ilk sahur ve ilk oruç tarihini araştırıyor. 2026 Diyanet takvimi ile Ramazan tarihi belli oldu. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2026 Ramazan hakkında tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN, İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve ilk oruç tutulacak.

        19 Mart 2026 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek ve son oruç tutulacak.

        3

        İLK SAHUR HANGİ GÜN YAPILACAK?

        2026 Ramazan ayının ilk sahuruna 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak.

        4

        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        İslam inancına göre Kur’ân-ı Kerîm’in ilk ayetlerinin indirildiği ve ibadetlerin bin aydan daha hayırlı sayıldığı mübarek gece olan Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
