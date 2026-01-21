Şaban ayının başlamasının ardından gözler Ramazan ayına çevrildi. Oruç ibadetinin farz kılındığı Ramazan ayı, müslümanlar için büyük önem taşıyor. Bu ayda oruç tutucak vatandaşlar, ilk sahur ve ilk oruç tarihini araştırıyor. 2026 Diyanet takvimi ile Ramazan tarihi belli oldu. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2026 Ramazan hakkında tüm ayrıntılar haberimizde...