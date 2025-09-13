Habertürk
        İlkay Gündoğan'dan transfer itirafı - Galatasaray Haberleri

        İlkay Gündoğan'dan transfer itirafı

        Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, 2-0'lık Eyüpspor galibiyetinin ardından Sarı Kırmızılılar'a geliş süreciyle ilgili bir itirafta bulundu.

        Giriş: 13.09.2025 - 19:49 Güncelleme: 13.09.2025 - 19:49
        İlkay Gündoğan'dan transfer itirafı!
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek 5'te 5 yapan Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

        "BU BİR BAŞLANGIÇ"

        Karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli futbolcu, "Öncelikle Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ı sevgi ve saygı ile anıyoruz. Bizim için güzel bir gündü. İlk defa Galatasaray formasıyla sahaya çıkmak özel bir duygu. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.

        Önemli bir galibiyet. Milli aradan sonra maçlar genelde zor oluyor. Her oyuncu, kendi milli takımı için dünyanın her yerinde forma giyiyor. Bir grup dün geldi daha. Önemli bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah önümüzde daha güzel galibiyetler yaşarız birlikte." ifadelerini kullandı.

        TRANSFERİ İÇİN İTİRAF

        Son olarak yıldız oyuncu, "Transfer sürdü biraz, son güne kadar sürdü. Beklemek için her zaman değer, hele böyle bir kulüp, çocukluk aşkım için. Sonunda gerçekleşti, çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Benim için bugün zor bir başlangıçtı ama önemliydi. Benim için de önemli bir maçtı. Gururluyum, mutluyum burada olmaktan daha güzel bir yer yok benim için. İnşallah ve umarım önümüzde birlikte galibiyetler yaşarız." sözlerini sarf etti.

