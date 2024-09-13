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        Haberler Televizyon İlkeli ve kaliteli haberciliğin merkezi Pınar Erbaş Ersoy ve Hande Bayraktar'la 'Show Ana Haber'

        İlkeli ve kaliteli haberciliğin merkezi 'Show Ana Haber'de yeni sezon

        Bilgiyi en doğru ve en hızlı şekilde sunan, tarafsız yayıncılık anlayışından vazgeçmeyen Show Ana Haber, Pınar Erbaş Ersoy'un sunumuyla yeni sezonda da hafta içi her gün Show TV ekranlarında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:22
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        'Show Ana Haber'de yeni sezon
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        Show Ana Haber, yurtta ve dünyada yaşanan en sıcak gelişmeleri, gündeme dair en çarpıcı olayları sizler için araştırıyor. Deneyimli ve uzman ekip ile, doğru ve tarafsız habercilik Show Ana Haber farkıyla ekrana geliyor.

        Bilgiyi en doğru ve en hızlı şekilde sunan, tarafsız yayıncılık anlayışından vazgeçmeyen Show Ana Haber, Pınar Erbaş Ersoy’un sunumuyla yeni sezonda da hafta içi her gün Show TV ekranlarında.

        Pınar Erbaş Ersoy

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        Yeni sezonda da başarılı, ilkeli ve kaliteli haberciliğin merkezi Pınar Erbaş Ersoy’un sunumuyla Show Haber hafta içi her gün 18.45’te; Hafta sonu ise Hande Bayraktar’ın sunumuyla 18.25’te gündemin en sıcak başlıklarını aktarmaya devam ediyor.

        Hande Bayraktar

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