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"AŞK ÖLÜMSÜZ DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde İlker Kaleli ile yollarını ayıran Terzioğlu, “Aşk size ne ifade ediyor?” sorusuna, “Aşk, şahane bir heyecan yumağı. Sonra sana tanınan sürenin sonuna geliniyor ve aşk kıyılardan sularını çekiyor. Aşk ölümsüz değil” yanıtını vermişti.