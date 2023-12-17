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        Haberler Televizyon İlker Kızmaz, 'Arak'ta canlandırdığı 'Baykal' karakterini ve projeye dair heyecanını anlattı

        İlker Kızmaz, 'Arak'ta canlandırdığı 'Baykal' karakterini ve projeye dair heyecanını anlattı

        Perşembe günü saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek olan yeni dizi 'Arak'ın başrol oyuncularından başarılı isim İlker Kızmaz, rolünü ve izleyicileri nelerin beklediğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:43
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        'Arak'ı ve projeye dair heyecanını anlattı
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        SHOW TV’nin yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği kadrosu ve hikâyesiyle büyük ilgi çeken yeni dizisi 'Arak'ın başrol oyuncularından başarılı isim İlker Kızmaz, rolünü ve izleyicileri nelerin beklediğini anlattı.

        'Baykal' karakterinin 'Rauf'un en yakın dostu ve sırdaşı olduğunu belirten İlker Kızmaz, projeye dair şunları söyledi; “Rauf’un ailesinden sonra en yakın olduğu kişi. Kara ile yolları kesiştikten sonra yıllardır sakladıkları bazı sırlar ortaya çıkıyor ve yeniden ört pas etmek için Baykal’a büyük işler düşüyor.”

        İlker Kızmaz, projeyi kabul etmesinde en önemli etkenleri ise şöyle sıraladı; “Benim için en büyük faktör yönetmenimiz Ender Mıhlar oldu. Ender ile geçen yıl 'Seni Görüyorum' isimli bir film çekmiştik. Çalışma disiplinine ve hikâye anlatma biçimine hayran kalmıştım. Rol teklif edilince de dünyanın hemen hemen en mutlu insanlarından biri oldum. Üzerine de senaryo ve karakter de güzel çıkınca tadından yenmez oldu benim için. Muhteşem uyumlu ve nazik bir ekiple çalışıyorum. Bugünlerde hasret kaldığımız nezaket, özen ve saygı kavramlarını bize anbean yaşatan bir yapımcımız ve yönetmenimiz var. Onların bu hassasiyeti bütün ekibe sirayet etmiş durumda. Dilerim bu duyguları muhafaza ederek sezonlarca çalışma şansını doya doya yaşarız.”

        Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep’in (Öykü Karayel) genç adamla kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadeleyi çarpıcı bir anlatımla izleyiciye anlatacak olan 'Arak', perşembe saat 20.00’de SHOW TV'de başlıyor.

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        #İlker Kızmaz
        #Arak
        #show tv
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