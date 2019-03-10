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İstanbul Şişli'de eğitim veren Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu ile AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü "Evimde ve Okulumda Tedbir Alıyor Afet Risklerine karşı Bilinçleniyorum" projesi kapsamında deprem haftası kutlandı. Kutlamanın yanı sıra deprem anında çocukların neler yapabileceğini ve nasıl korunacaklarını konu alan bir tatbikat da gerçekleştirildi.
DEPREM BİLİNCİ VE KORUNMA
Proje Koordinatör Müdür Yardımcısı Gültekin Seferoğlu, Proje Koordinatör Öğretmeni Seher Kaşker, Esra Ulaş Tosun ve Mustafa Akın tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, AFAD tarafından yıl boyunca öğrenci, veli ve okul çalışanlarına yönelik verilen eğitimlerle deprem risklerine karşı farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak, temel davranış ve becerileri kazandırmasının hedeflendiği belirtildi.
VELİLER DE DİKKATLE İZLEDİ
Programa İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AFAD ve Kızılay yetkilileri ile veliler de katıldı.
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