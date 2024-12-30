Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İlkokullarda karne dönemi kalktı mı, sona mı ediyor? MEB açıkladı

        İlkokullarda karne dönemi kalktı mı, sona mı ediyor? MEB açıkladı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda karne yerine geçilecek yeni sistemi duyurdu. Peki İlkokullarda karne dönemi kalktı mı, sona mı ediyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 itibarıyla ilkokullarda karne verilmeyeceğini duyurdu. Karne yerine artık "gelişim raporu" uygulamasının devreye alınacağını ifade eden Bakan Tekin konuyla alakalı açıklama yaptı.

        2

        İLKOKULLARDA KARNE DÖNEMİ KALKTI MI?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda karne uygulamasının sona ereceğini duyurdu. Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında, ilkokul öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verileceğini belirtti.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında atılacak adımlarla ilgili bilgiler paylaştı. Özel okulların kitap, kıyafet, yemek gibi ücretlerine sınırlama getirileceğini söyleyen Tekin, ilkokulda karne döneminin yerine gelecek yeni uygulamayı da duyurdu.

        ÖZEL OKULLAR

        Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi. Mesela bizim bedava dağıttığımızın benzeri kitap seti için 50-60 bin TL ücret isteyen özel okullar vardı. Orada bir düzenleme getiriyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur.

        FENOMEN ÖĞRETMENLER

        Velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını istemem.

        SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

        Dijital bağımlılıkla ilgili sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Avustralya’da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere’de ve birçok ülkede de var. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil.

        YILBAŞI KUTLAMALARI

        Ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız değişiklik hatırlatıldı. Bakanlıktan giden yeni bir şey yok bu anlamda. Mezuniyet törenlerini ve baloları yasaklamadık. “Okulların salonlarında yapılsın, ilave bir külfet getirilmesin” dedik.

        MÜLAKAT

        Israrla deniyor ki “Bin civarında adayın sıralamada yeri değişti.” Ben kimsenin yerinin değişmeyeceğinin garantisini zaten vermiyorum ki. Performansınıza göre değişebilir. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Dolayısıyla bu eleştiriler, “işte bunları da atayın” demek kabaca şu anlama geliyor: O zaman mülakat niye yaptık biz? Mülakatsız atama yapmış oluruz eğer o dedikleri olursa.

        3

        YERLİ ZEKA TESTİ GELİYOR

        Tekin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) sorunlarla ilgili de yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi:

        Henüz lansmanını yapmadığımız bir zekâ testi uygulaması var. BİLSEM’deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. Yerli ve milli zekâ testi bu yıl ilk defa uygulanacak.

        Velilerin sadece böyle bir yarışa dönüştürdükleri bir süreç, o dershanelerin hiçbir faydası olduğuna da inanmıyorum. Çocuklara zarar veriyorlar.

        Rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik tanılama mekanizması gelecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali