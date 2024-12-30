İlkokullarda karne dönemi kalktı mı, sona mı ediyor? MEB açıkladı

İLKOKULLARDA KARNE DÖNEMİ KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda karne uygulamasının sona ereceğini duyurdu. Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında, ilkokul öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında atılacak adımlarla ilgili bilgiler paylaştı. Özel okulların kitap, kıyafet, yemek gibi ücretlerine sınırlama getirileceğini söyleyen Tekin, ilkokulda karne döneminin yerine gelecek yeni uygulamayı da duyurdu.

ÖZEL OKULLAR

Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi. Mesela bizim bedava dağıttığımızın benzeri kitap seti için 50-60 bin TL ücret isteyen özel okullar vardı. Orada bir düzenleme getiriyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur.

FENOMEN ÖĞRETMENLER

Velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını istemem.

SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Dijital bağımlılıkla ilgili sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Avustralya’da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere’de ve birçok ülkede de var. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil.

YILBAŞI KUTLAMALARI

Ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız değişiklik hatırlatıldı. Bakanlıktan giden yeni bir şey yok bu anlamda. Mezuniyet törenlerini ve baloları yasaklamadık. “Okulların salonlarında yapılsın, ilave bir külfet getirilmesin” dedik.

MÜLAKAT

Israrla deniyor ki “Bin civarında adayın sıralamada yeri değişti.” Ben kimsenin yerinin değişmeyeceğinin garantisini zaten vermiyorum ki. Performansınıza göre değişebilir. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Dolayısıyla bu eleştiriler, “işte bunları da atayın” demek kabaca şu anlama geliyor: O zaman mülakat niye yaptık biz? Mülakatsız atama yapmış oluruz eğer o dedikleri olursa.