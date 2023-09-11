İlkokullarda sınav kalktı mı? Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yazılı sınav kaldırıldı mı?

Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği’nde birtakım yeniliklere gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan yeni kararlara göre; 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıfların yazılı sınavlarına ilikin önemli kararlar alındı. İşte, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan durumla ilgili bilgiler...

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ORTAK SINAV TEST, OKUL SINAVI YAZILI OLABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde yapılacak ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları ‘Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ tarafından hazırlanacak. Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav, farklı soru türlerinden oluşabilecek. Yani çoktan seçmeli test ile açık uçlu sorular hem ayrı ayrı hem de bir arada öğrencilerin karşısına çıkabilecek. Ancak ilk aşamada ülke ve il geneli sınavlar sadece çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ortak sınav dışında okul genelinde uygulanacak sınavlar ise sadece açık uçlu sorulardan yazılı yoklama yöntemiyle uygulanacak. Eğer ülke , il ve ilçe geneli ortak sınav kararı alınmazsa okullardaki sınav uygulaması yine ortak olacak. Yani aynı sınıf kademesindeki tüm şubelerdeki öğrenciler ilgili ders için aynı soruları yanıtlamak üzere eş zamanlı sınava girecek.