İller Bankası, 12 ilde 111 arsayı satıyor. Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek satışların yanı sıra çevrim içi olarak da teklif vermenin münkün olduğu açık artırmaya katılım için belirlenen teminat tutarının ödenmesi gerekiyor. İşte, 12 ilde yapılması planlanan 111 arsa satışına dair detaylar...